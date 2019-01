Carlsen vant igjen: – Ikke et mesterverk

Sjakkekspertene fryktet at Carlsens metode var utdatert. Nå har de snudd.

Da det var spilt seks og en halv time, erkjente Viswanathan Anand nederlaget. Magnus Carlsen gikk seirende ut av duellen.

Under onsdagens parti i storturneringen Tata Steel Chess fremsto Carlsen som sitt idol.

Idolet hans er ham selv for tre-fire år siden.

Det var det han sa under en pressekonferanse i London-VM i fjor høst. Svaret utløste latter i salen, men det lå også alvor bak.

Var suveren

I 2014 var han sjakkverdenens suverene ener. Han oppnådde tidenes høyeste rating (2882), og det var et hav av poeng ned til nestemann på rankingen.

Det som kjennetegnet Carlsen den gangen, var at han kjempet motstanderne i senk og skviset ut seiere. Det var Carlsens metode.

De siste årene har ekspertene stadig oftere stilt spørsmål ved om Carlsen har mistet denne evnen. Han forsvarte VM-tittelen i London, men vant ingen av langsjakkpartiene på veien mot triumfen.

Og det siste halvåret har han flere ganger vært bare ett tap unna å miste posisjonen på toppen av verdensrankingen.

Men de siste ukene i Nederland har det skjedd noe. Carlsen fremstår igjen som en vinnermaskin.

– Vi begynner å se litt av den magien vi har savnet fra Magnus de siste årene. Det virker som han er i ferd med å finne tilbake til sitt gamle jeg, sier sjakkekspert Tarjei Joten Svensen.

Tata Steel Chess Arrangeres årlig i Nederland i januar. En av sjakkalenderens mest prestisjefylte turneringer. Magnus Carlsen har rekorden med seks turneringsseiere. Tre partier før slutt leder Carlsen (7 poeng) med et halvt poeng ned til Anish Giri (6,5). De møtes i siste parti søndag. Før det møter Carlsen Teimour Radjabov (fredag) og Jan-Krzysztof Duda (lørdag).

Begeistrede eksperter

Når tre partier gjenstår i Tata Steel-turneringen, leder Carlsen med et halvt poeng. Han har vunnet fire partier.

Spesielt to av dem, mot Shakhrijar Mamedjarov (nummer tre i verden) og Anand (nummer åtte), har skapt begeistring.

– Jeg synes han er tilbake til mye av det vi så av ham på topp. Han vinner disse lange slitepartiene, sier Torstein Bae, kjent fra NRKs sjakksendinger.

Han tror grunnen til at Carlsen ikke har vært like suveren de siste årene, ikke nødvendigvis handler om at han selv er blitt dårligere.

– Selv om han kanskje har følt at han har spilt dårligere fordi han ikke har fått til det samme som før, er det ikke bare hos ham selv årsaken ligger. Kanskje handler det mer om at de andre har lært og er forberedt på at Magnus ønsker å slite dem ut gjennom mange timer, sier Bae.

Han erkjenner at han har tvilt.

– Man kunne tenke: Kan Magnus holde på den metoden som gjorde ham til nummer én, eller har den ikke samme effekt lenger?

Men prestasjonene i Nederland denne måneden har overbevist Bae.

– Derfor er det spesielt gledelig at vi ser at den klassiske Magnus-metoden bærer frukter, og at han igjen vinner mot de beste på klassisk Magnus-vis. Gjennom mange timer bygger han videre på veldig små fordeler helt til han til slutt vinner, sier Bae.

Har flere styrker

Også Atle Grønn er glad for at Carlsen-metoden igjen er en vinneroppskrift.

– Han har slått to av verdens beste spillere med en metode vi var redd ikke fungerte lenger. Han sliter dem ut og avgjør i sluttspillet, sier Aftenpostens sjakkspaltist.

Han påpeker imidlertid at Carlsen i Nederland har vist at han har flere strenger å spille på.

– Han har også vunnet partier her hvor han har spilt dynamisk sjakk. Da har han tatt relativt store sjanser, men spilt med et så høyt presisjonsnivå at han egentlig aldri har vært i reell tapsfare, vurderer Grønn.

Han beskriver seieren over ungarske Richárd Rapport, der spesielt ett trekk fikk mye oppmerksomhet, som «noe av det beste Magnus har levert noen gang».

Tarjei Joten Svensen påpeker at vi fortsatt bare er i begynnelsen av året, og at det er for tidlig «å ta helt av». Carlsen har ikke mer enn 14,6 poeng ned til Fabiano Caruana på verdensrankingen.

Sjakkeksperten konstaterer imidlertid at det så langt ser veldig lovende ut.

Carlsen er nå stor favoritt til å sikre triumf i Tata Steel-turneringen. Han har et halvt poeng ned til Anish Giri. De møtes til det som kan bli en avgjørende duell på søndag.