Sjakkeksperter: Disse kan utfordre Carlsen i VM

Dette er reglene

Hurtigsjakk:

* Består av 15 partier.

* Spilleren med flest poeng vinner mesterskapet.

* Ett poeng for seier, et halvt for remis og null for tap.

* 15 minutter på klokken. 10 sekunder ekstra på klokken per trekk.

* Førstepremien er på rundt 540.000 norske kroner.

Lynsjakk:

* Består av 21 partier.

* Spilleren med flest poeng vinner mesterskapet.

* Ett poeng for seier, et halvt for remis og null for tap.

* 3 minutter på klokken. 2 sekunder ekstra på klokken per trekk.

* Førstepremien er på rundt 540.000 norske kroner.