Sjakkstjerne refser Magnus Carlsen: – Elendig

MAGNUS CARLSEN-FABIANO CARUANA 0,5–0,5

LONDON: Lørdag fikk Magnus Carlsen fordelen av hvite brikker for siste gang i den ordinære delen av VM. Men verdensmesteren skapte ikke store problemer for Fabiano Caruana.

– Det var ikke så mye som skjedde i dagens parti, sier Caruana på pressekonferansen - til latter fra salen.

Allerede etter to og en halv time var spillerne enige om remis.

– Magnus fikk til usedvanlig lite med hvite brikker. Da får vi tro at han begynner å tenke på omspill, sa NRK-ekspert Torstein Bae halvannen time ut i partiet.

For nå står det 5,5–5,5 i VM-kampen. Carlsen og Caruana er kun ett parti unna omspill.

– Elendig

Caruana valgte å spille russisk forsvar, en åpning han har vært bunnsolid i hele år. Caruanas tiende trekk, bonde til c5, overrasket tilsynelatende Carlsen litt.

TV-bildene viste at Carlsen tørket seg i pannen og så litt frustrert ut. Han brukte ni minutter på sitt 11. trekk og 12 minutter på sitt neste. Etter hvert fikk Caruana et lite overtak på klokken.

– Igjen elendige forberedelser av Magnus med hvit, sa den russiske sjakkstjernen Aleksandr Grisjtsjuk i direktesendingen til chess24.com.

Carlsen har tidligere i VM understreket at han er fornøyd med sekundantteamets arbeid. På pressekonferansen etter lørdagens parti fikk Carlsen følgende spørsmål:

– Kan du utdype strategien din? Hvorfor gikk du rett inn i Caruanas forberedelser?

– Jeg tror svaret sier seg selv. Når han spiller raskt i åpningen, og jeg tenker…. Han har vært godt forberedt så langt. Jeg har ikke fått mye med hvit. Det er fakta, svarte Carlsen.

Nordmannen fikk altså igjen en stilling med ørsmå sjanser til å vinne. Brikke etter brikke ble byttet av. Til slutt hadde spillerne seks bønder, og én løper hver – i tillegg til kongene.

– Noe gikk galt

Carlsens løper beveget seg på svarte felter, mens Caruanas løper beveget seg på hvite felter. Et slikt sluttspill er som regel ensbetydende med remis.

Og lørdagens parti var intet unntak. Carlsen prøvde riktignok i en time til, men Caruana gjorde ingen feil.

– Det var ikke mye. Jeg håpet å kunne presse bittelitt, men tror ikke det var noe å hente, sier Carlsen.

Neste VM-parti spilles mandag. Dersom det også ender remis, blir det omspill. Det er bred enighet blant ekspertene om at Carlsen er stor favoritt i omspill.

Den norske stormesteren Jonathan Tisdall tror likevel at Carlsen ikke spilte for remis lørdag.

– Det ser heller ut som at noe gikk galt i åpningen, sier Tisdall.

VM-utfordreren fra 2016, Sergej Karjakin, fortalte Aftenposten lørdag at han tror VM-kampen vil ende med 12 remiser og omspill. Tisdall mener imidlertid at remisrekken ikke skyldes forsiktig sjakk.

– De prøver. Begge to prøver, til og med Magnus i dag. Du kan se på ansiktet hans at han er irritert over at dette er alt han fikk til.