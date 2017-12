Sjakktopp røpet hemmelig Saudi-Arabia-avtale i TV-intervju: – Betenkelig, sier Norges sjakkpresident

Skal lage ressurssenter for skating og petanque: - Dette kan legge til rette for egenorganisert aktivitet i hele landet

Saken oppdateres.

Det pågående lyn- og hurtigsjakk-VM i Saudi-Arabia er omstridt. Men dette er bare begynnelsen.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) har nemlig planer om å arrangere flere mesterskap i det kontroversielle landet. Det skinte gjennom i uttalelsene til FIDE-toppen Georgios Makropoulos under VM.

– Vi tror virkelig at vi er på riktig spor til å ha mange viktige turneringer i Saudi-Arabia, sa Makropoulos til det saudiske mediebyrået CIC, før han senere var mer konkret:

– Vi har lyst å arrangere VM her neste år også.

Hemmelig avtale

Dermed virker det som Norges Sjakkforbund igjen har kommet i bakleksa i kampen om et stort sjakkmesterskap.

Norge har flere ganger vist interesse for å arrangere lyn- og hurtigsjakk-VM. Ifølge nettstedet chess.com har imidlertid Saudi-Arabia sikret seg mesterskapet i 2017, 2018 og til og med 2019.

Den treårige avtalen er imidlertid blitt holdt hemmelig. Makropoulos’ uttalelser levner uansett liten tvil om at samarbeidet med Saudi-Arabia er langsiktig. Det er ikke Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund, begeistret for. Han er likevel ikke sikker på at slaget er tapt.

– Vi er usikre på i hvilken grad disse mesterskapene er tildelt. Spørsmålet nå er i hvilken grad sjakkfolket verden rundt klarer å mobilisere for å endre beslutningen, sier Madsen.

– Betenkelig

I opptakten til mesterskapet i Saudi-Arabia har visumspørsmålet fått massiv oppmerksomhet. Visum til spillere fra Iran og Qatar satt svært langt inne, mens israelske spillere fikk avslag.

Tirsdag publiserte Emil Sutovsky, leder av sjakkproffenes fagforening, et åpent brev på vegne av det israelske sjakkforbundet. Der ble FIDEs oppførsel kalt «støtende» og «uakseptabel». Det israelske forbundet krever at FIDE dropper planene om å arrangere VM i Saudi-Arabia. Forbundet truer også med å ta saken for retten.

Tidligere denne uken poengterte chess.com at valget av Saudi-Arabia faktisk strider med FIDEs eget regelverk. Der står det nemlig følgende, i punkt 1.2.a:

«FIDE-begivenheter (turneringer, kongresser, møter) må arrangeres av forbund som kan generelt sikre fri tilgang for representanter fra alle forbund».

Aftenposten har kontaktet representanter for FIDE for en oppklaring. Ingen har besvart henvendelsene.

Utfordringene ved Saudi-Arabia som VM-arrangør er allerede blitt et tema i det norske forbundsstyret.

– Vi synes det er betenkelig at FIDE arrangerer lyn- og hurtigsjakk i et land med de begrensningene, blant annet med tanke på at deltagere ikke får spilt mesterskapet på grunn av innreiseforbud, sier sjakkpresident Madsen, før han legger til:

– Vi hadde også svært gjerne sett at FIDE arrangerte VM i et mer demokratisk land.

– Norge er bedre enn Saudi-Arabia

Norway Chess-styreleder Kjell Madland jobbet forgjeves med å få årets lyn- og hurtigsjakk-VM til Stavanger. I et intervju med Aftenposten i september fortalte Madland at det «kunne bli aktuelt» å søke om 2018-VM. Nå kan han trolig glemme planene.

Makropoulos i FIDE snakker allerede i store ord om at verdensmesterskapene i Saudi-Arabia kan «skape vennskap og fred» over hele verden.

– Jeg synes jo det er synd hvis FIDE skal begynne å legge mesterskapet samme sted i to-tre år. Det som er kjekt med mesterskap er at de fordeles litt rundt omkring, sier Madland i dag, før han presiserer at han ikke er kjent med detaljene i Saudi-Arabia-avtalen.

Madland forteller at prosessen inn mot FIDE og AGON (selskapet som arrangerer VM-kampene) har vært vanskelig. «Det har vært en litt uvant kultur», sier han.

Økonomi har også vært et stort hinder for forsøkene på å få FIDE-mesterskap til Norge. Det er i stor kontrast til Saudi-Arabia, som har sørget for en premiepott på tilsammen to millioner dollar (rundt 16,7 millioner kroner) til årets VM. Slike summer kan man vanskelig konkurrere med i Norge, tror Madsen.

– Vi har vært i dialog med AGON og FIDE tidligere, og vi har fått beskjed om at vi er et aktuelt land til å arrangere lyn- og hurtigsjakk-VM, spesielt siden vi har verdensmesteren. Men vi trenger offentlig og privat støtte for å gjennomføre et slikt arrangement, sier Madsen, før han understreker:

– Det er klart vi vil arrangere lyn- og hurtigsjakk-VM – hvis vi får det til. Og vi synes Norge er et bedre alternativ enn Saudi-Arabia.