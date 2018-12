Sjokkert ekspert: – Carlsen spilte som et barn

Magnus Carlsen kjemper for endring. Nå kan sjakken forandres for alltid.

Saken oppdateres.

MAGNUS CARLSEN-SJAMSIDDIN VOKHIDOV 0–1

Sjamsiddin Vokhidov er en 16-åring fra Usbekistan. Han var totalt ukjent for sjakkentusiaster flest – før 2. juledag.

For plutselig satt Vokhidov på sjakkens store scene. 16-åringen beseiret verdensmester Magnus Carlsen i andre runde av hurtigsjakk-VM. Partiet slår ned som en bombe i sjakkverdenen.

– Det er vanskelig å finne ord, sier sjakkekspert Geir Sune Tallaksen Østmoe om sensasjonen.

– Det er et ekstremt dårlig tegn. Magnus er ikke på hugget, sier stormester Simen Agdestein til Aftenposten etter partiet.

«Jeg er glad»

Carlsen spilte ukonvensjonelt i åpningen og skaffet seg et overtak. Men så rotet han det bort på spektakulært vis.

«Jeg er glad», sa Vokhidov til NRK etterpå. Han fikk seg et minne for livet.

Magnus Carlsen vil nok helst glemme partiet så fort som overhodet mulig.

– Magnus lignet ikke på seg selv i det hele tatt, sier Tallaksen Østmoe.

– Da Magnus tapte for Kasparov som 13-åring, sa han «jeg spilte som et barn» med glimt i øyet. Nå var det Magnus som spilte som et barn, selv om han ikke er et barn lenger, fortsetter sjakkeksperten.

– Han kan ikke gjøre hva han vil

På langsjakkrankingen er det 990 spillere mellom Carlsen og Vokhidov. I hurtigsjakk ligger usbekeren rundt 600 ratingpoeng under Carlsen.

– Likevel går det fint an å tape. Det er ikke så stor forskjell. Det er ikke sånn at Magnus kan gjøre hva han vil. Han sto greit nok, men han spilte en sløv åpning. Så bukket han, sier Simen Agdestein.

Carlsen-konkurrent Anish Giri beskriver nordmannens åpning som «barnslig» i et intervju med NRK. Giri mener Carlsen neppe hadde sett for seg at han kunne tape mot Vokhidov.

Men det gjorde han. Så fikk vi se en ny stjerne i St. Petersburg onsdag?

– Han er en sterk spiller for å være en 16-åring. Men samtidig finnes det andre jevngamle som har høyere rating. I dette partiet spilte Magnus rett og slett så dårlig, at det ikke handlet om storspill av motstanderen. Det var elendig av Magnus, sier Tallaksen Østmoe.