Slik blir sjakk-VM på NRK og VGTV

Både NRK og VGTV viderefører gulloppskriftene sine når de skal lede seerne gjennom Magnus Carlsens forsvar av VM-tittelen i sjakk mot Fabiano Caruana i London.

Line Andersen skal for fjerde gang lede NRKs direktesending fra VM i klassisk sjakk fra studioet hjemme på Marienlyst.

Det har vært svært gode seertall fra sendingene som har vart opp mot seks-syv timer på det meste.

NRK følger sitt etter hvert innarbeidede konsept. Sjakkekspert Torstein Bae følger trekkene, mens Heidi Røneid blir publikums kontakt utad på TV og i sosiale medier.

Sjakk-VM på NRK NRK har VM-studio i klassisk sjakk for fjerde gang. Det blir nærmest samme gullkonsept som tidligere år. * Studiovert: Line Andersen * Sjakk- og analyseekspert: Torstein Bae * Nett- og seerkontakt: Heidi Røneid * Reporter i London: Ole Rolfsrud * Sjakkekspert i London: Atle Grønn NRKs gjesteliste: * 9/11: Jon Almaas * 10/11: Niklas Dyrhaug * 12/11: Øystein Bache * 13/11: Anne Holt * 15/11: Mikkel Niva * 16/11: Kristopher Schau * 18/11: Jan Egeland * 19/11: Harald Eia * 21/11: Erik Thorstvedt * 22/11: Ingrid Gjessing Linhave * 24/11: John Carew og Rolf Kristian Larsen.

Dessuten skal de ha noen godt kjente TV- og underholdningsprofiler som gjester i studio. Alle vil dele sitt personlige forhold til sjakkens mysterier.

– Det blir veldig likt tidligere sendinger, men vi forsøker likevel å skru det til litt og forsøker å fornye oss på noe. Blant annet har vi nytt studio, sier Line Andersen til NTB.

– Det har naturligvis vært mye planlegging rundt sendingene?

– Ja, jeg har nesten ikke hatt hvilepuls etter at jeg kom tilbake fra Sölden i forrige uke, sier Andersen.

Carew i studio

Hun kan love gamle travere og noen nye gjester i studio når sendingene starter fredag.

– Vi skal blant andre ha John Carew og Rolf Kristian Larsen fra serien Heimebane som gjester. Dessuten vil Ingrid Gjessing Linhave ha med seg den som kjøpte en plass i panelet under TV-aksjonen, røper hun.

Av tidligere VM-overføringer har NRK på det meste hatt opp mot 1 million seere som mest. Og fra New York i 2016 var over 250.000 seere oppe om natten for å følge kampen mot Sergej Karjakin.

– Det har vært fantastiske seertall på noen av de tidligere VM-sendingene, men vi kan ikke forvente like mye denne gangen, sier Andersen.

Sendingene fra London starter kl. 15.45 om ettermiddagen, og utover kvelden vil konkurransen fra andre TV-kanaler også øke. Sendingene vil veksle mellom NRK 1 og NRK 2. Den sendes også på NRK TV (nett).

Sterk trekløver

VGTV på sin side vil også satse på et godt gjennomarbeidet konsept selv om programleder Regine Leenborg Anthonessen er ny. Men de faste ekspertene blir som tidligere år, trekløveret Hans Olav Lahlum, Simen Agdestein og Jon Ludvig Hammer.

VGTV skal også har en ny gjest hver dag det spilles partier i sendingene som starter 15.15.

De fleste forventer som alle andre et mye jevnere oppgjør denne gangen. Det skiller bare tre poeng mellom de to kombattantene på FIDEs siste ranking. De to har møttes 33 ganger i klassisk sjakk, og Carlsen har vunnet ti og tapt fem av kampene.

Selv om Carlsen bare har tapt fem ganger for Caruana, så har de tapene vært svært klare og han har rett og slett følt seg utspilt.

