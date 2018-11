Slik er overgangen fra langsjakk til hurtigsjakk: – To helt forskjellige spill

UP-sjefen har et godt tips til hva du bør legge under juletreet i år

LONDON: Det måtte en tempoøkning til for å finne en verdensmester. Onsdag hopper Magnus Carlsen og Fabiano Caruana fra langsjakk til hurtigsjakk – med VM-tittelen i potten.

I de 12 langsjakkpartiene har spillerne ofte brukt en halvtime på et trekk. I hurtigsjakk må de ta avgjørelsene mye raskere.

Det er en overgang som er langt fra ukomplisert, forteller Leontxo García, sjakkskribent i storavisen El Pais.

– Det er litt som å bruke en annen del av hjernen din til å spille sjakk, men en annen type sjakk, forklarer García.

Karjakins pinlige tabbe

Én som allerede har fått denne lærepengen er Sergej Karjakin. I 2016 overrasket han ved å holde Magnus Carlsen til 6–6 i langsjakk-VM. I omspillet tapte imidlertid Karjakin 1–3.

– Problemet var at jeg ikke klarte å omstille meg. Det er to helt forskjellige spill. Hvis jeg hadde forberedt meg spesifikt for å spille hurtigsjakk, ville jeg ikke tenkt så lenge som i New York. Magnus klarte det bedre enn meg, forteller Karjakin til Aftenposten.

I et intervju med magasinet New in Chess tidligere i november fortalte Karjakin om en feilvurdering i VM-oppkjøringen i 2016. Han fortalte at han «glemte helt» at det skulle spilles hurtigsjakkomspill om VM endte likt. Karjakin holdt denne pinlige tabben skjult på pressekonferansen etter VM.

Karjakin forberedte seg ved å spille 100 partier mot sekundanten Sjakhrijar Mamedijarov. Men dette var i lynsjakk – ikke i hurtigsjakk. Dermed dukket han opp i New York uforberedt på hurtigsjakk, disiplinen som til slutt avgjorde VM.

– Angrer du på forberedelsene?

– Ja. Jeg forberedte meg på langsjakk og lynsjakk. Men hurtigsjakk er noe mellom. Jeg var ikke klar for det, sier Karjakin når vi møter ham i London.

– Visste du ikke hvordan reglene var?

– Jeg visste selvfølgelig om reglene, men jeg forberedte meg ikke.

– Hva er det som er vanskelig med å spille hurtigsjakk mot Carlsen?

– Det handlet mer om mitt eget spill. Jeg spilte dårlig. For all del, Magnus spilte bra. Han skapte store problemer for meg. Jeg hadde trøbbel i parti 2. I parti 3 hadde jeg en god stilling, men jeg brukte for mye tid og tapte.

Slik gjennomføres omspillet: 1. Hurtigsjakk I hvert parti får hver spiller 25 minutter + 10 sekunder tillegg pr. trekk. Spilles som best av fire partier. Dersom en spiller når 2,5 poeng, blir han verdensmester. 2. Lynsjakk I hvert parti får spilleren fem minutter + tre sekunder tillegg pr. trekk. Spilles som best av to partier (1,5 poeng sikrer VM-tittelen). Denne prosedyren gjentas fem ganger til en vinner er kåret. 3. Armageddon Her er remisresultatet utelukket. Spilleren med hvit får fem minutter, spilleren med svart får fire minutter. Svart vinner om det blir remis. Før hvert punkt trekker spillerne fargerekkefølge på nytt.

Hemmelighetsfull

Det var nettopp det tredje hurtigsjakkpartiet som ble avgjørende. Det førte Magnus Carlsen opp i ledelsen i VM-kampen for første gang. Deretter sikret nordmannen tittelen med en ny seier i fjerde parti.

– Karjakin taklet overhodet ikke overgangen til hurtigsjakk, mens Magnus taklet den veldig godt, oppsummerer sjakkekspert Atle Grønn.

Nettopp denne omstillingen var nok en prioritet for Carlsen og Caruana på hviledagen tirsdag. Manager Espen Agdestein vil imidlertid ikke røpe hvordan Carlsen forbereder seg.

– Det er viktig å ha en god plan for å håndtere det. Han har litt erfaring med det. Han var flink til det i New York. Men detaljer om hvordan han har tenkt til å gjøre det, det holder vi for oss selv, sier Agdestein.

– Geniet sover en veldig lang siesta

Leontxo García forklarer forskjellen mellom langsjakk og hurtigsjakk slik:

– Når du får to timer til et parti, kan du planlegge, dobbeltsjekke ideene dine og regne varianter veldig dypt. Når du spiller hurtigsjakk, må du redusere det til et minimum, forklarer García, som selv har tittelen FIDE-mester (FM) i sjakk.

Det kan bli en sen kveld i London onsdag. Dersom det står likt etter de fire hurtigsjakkpartiene, går man nemlig videre til lynsjakk. Denne overgangen kan være enda mer krevende, mener García.

– Forskjellen mellom hurtigsjakk og lynsjakk er enorm. Da må du spille med intuisjon. Regning og dyp tenkning er nytteløst. Den første ideen du får, er ofte trekket du må velge. Det er en helt annen type sjakk.

Derfor nyter Magnus Carlsens allsidighet enorm respekt blant sjakkeliten. Nordmannen topper alle de tre verdensrankingene – i lynsjakk, hurtigsjakk og langsjakk. I en periode i 2014–15 var han dessuten verdensmester i alle disiplinene.

Onsdag kveld kan imidlertid Carlsen stå igjen med kun lynsjakktittelen. Dersom det går galt mot Caruana, er langsjakktittelen tapt.

Omspillet i London blir garantert kaotisk. Kommer verdensmesteren til sin rett i dette kaoset?

– Jeg er overbevist om at Magnus-geniet sover en veldig lang siesta, sier spanske García.

– Dette geniet vil våkne når som helst, og det kan også skje i de viktigste øyeblikkene. Det er derfor han er et geni. Man forventer at genier leverer i de viktigste øyeblikkene.