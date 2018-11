Slik jobber arrangøren for å forhindre juks under sjakk-VM

Slik jobber arrangøren for å forhindre juks under sjakk-VM

LONDON: Fabiano Caruana og Magnus Carlsen ankommer VM-lokalet rundt ti minutter før spillestart. Så går de inn i et rom. Der blir de sjekket av en håndholdt scanner.

Under sjakk-VM har nemlig arrangøren iverksatt omfattende tiltak mot juks.

– Selv om det ikke er noe mistanke til spillerne i dette mesterskapet, har sjakk en historie med juks, sier Rory Lamrock, direktør for Pinkerton UK, selskapet som har ansvaret for å forhindre juks under sjakk-VM.

Hvilke metoder kan avdekke juks?

Spillerne og publikum er adskilt av en glassvegg. Publikum kan se spillerne, men ikke motsatt. I tillegg hører ikke Carlsen og Caruana publikum.

Glassveggen er også et tiltak for å forhindre juks. Den gjør det nemlig umulig for publikum å sjekke sjakkcomputere og gi spillerne hint om stillingen.

Rory Lamrock forteller at arbeidet mot juks består av «fysiske og tekniske tiltak», samt etterforskning. Han trekker spesielt frem tre hovedgrep:

1. Scanning etter elektroniske utstyr

Før partiet undersøkes spillerne med håndholdte scannere.

– Det må være en balanse, slik at vi ikke forstyrrer spillerne for mye, forteller Lamrock.

I tillegg blir spilleområdet scannet for elektronisk utstyr.

2. Mobiler i plastposer

Før man går inn i spillelokalet her i London, spør vaktene deg alltid om én ting: «Har du lagt mobilen din i en plastpose?». Dette påfunnet er det også sikkerhetsselskapet Pinkerton som står bak.

– Alle i publikum må ha mobilen sin i en plastikkpose. Man må forsegle posen og ikke bruke mobilen. Hensikten er å hindre at lyder og elektroniske signaler kan hjelpe spillerne, sier Lamrock.

3. Løgndetektortest

Ja, du leste riktig. Arrangøren disponerer en løgndetektortest i spillelokalet. Etter det vi forstår, er dette et helt nytt tiltak i sjakkverdenen.

– Vi vil alltid bruke det etter tillatelse fra FIDE og World Chess, fordi det hittil ikke er brukt i sjakken. Vi har muligheten til å gjøre det og venter bare på ordren, sier Lamrock.

Arrangøren antyder imidlertid at det ikke er snakk om at spillerne kan bli koblet opp til løgndetektoren. World Chess beskriver i stedet et helt annet scenario i en pressemelding: «Dersom én av spillerne sender inn en klage mot en sekundant og har mistanke om at forberedelser til VM ble lekket til det andre laget, har spilleren rett til å be sekundanten ta en løgndetektortest», heter det.

Eksperter stoler helt på VM-spillerne

I presserommet sitter Mike Klein og Ian Rogers. De jobber for henholdsvis chess.com og lichess.com. De blir, som sjakkspillere flest, engasjerte når vi tar opp temaet juks. Men begge tror det er utenkelig for Carlsen og Caruana å jukse.

– På deres nivå, topp 10-spillere i verden, er svaret nei. Jeg har ingen mistanke om at noen av topp 10-spillerne jukser ved å bruke telefoner eller elektroniske hjelpemidler, sier Klein, før Rogers skyter inn:

– De har faktisk for store egoer. De vil slå den andre fyren fordi de er overlegne mennesker.

Både Rogers og Klein understreker imidlertid at juks forekommer på lavere nivå, til og med blant stormestere. Jo bedre spillere er, jo mindre er jukserisikoen, forklarer Rogers:

– Hvis man vet at man ikke slår en spiller med ærlige midler, er det mer fristende å jukse. Men hvis du er Anand og skal spille med noen, hvorfor skal du jukse? Du er jo bedre enn motstanderen.