Snøt Carlsen for VM-gullet – én uke etter det tragiske dødsfallet

Lørdag, 22. desember: Eduard Dubov (80) blir funnet liggende på en gate i Moskva. Han blir fraktet til sykehus, men livet står ikke til å redde.

Seks dager etter dødsfallet, som fikk stor oppmerksomhet, opplevde Dubos barnebarn, Daniil Dubov, sitt livs triumf som sjakkspiller.

Fredag vant Dubov nemlig hurtigsjakk-VM med 11 av 15 poeng. 22-åringen fra Moskva vant et halvt poeng foran fire spillere, deriblant Magnus Carlsen.

I et intervju med NRK fortalte Dubov at han aldri vurderte å trekke seg.

– Familien min har støttet meg. Vi hadde en kort prat. Absolutt alle sa jeg skulle spille, sa Dubov.

Han tror ikke dødsfallet spilte inn i VM.

– Jeg kan ikke si det påvirket meg så mye. Jeg lå ikke akkurat på hotellrommet og gråt på fritiden.

– Ikke alltid en direkte sammenheng

Desember har uansett gått fra tragedie til triumf for Dubov. Russerens får ros for hvordan han har håndtert den tøffe tiden.

Familietragedier trenger imidlertid ikke alltid å ha en negativ innvirkning på sjakken, mener stormester Simen Agdestein.

– Min erfaring er at man pussig nok kan spille utrolig godt selv om man føler seg dårlig. Jeg har for eksempel vært skikkelig syk og ligget i sengen hele dagen, men likevel levert kjemperesultater. Det er ikke alltid en direkte sammenheng, sier han.

Agdestein, som har spilt mot Dubov, opplever russeren som «en praktiker» som flytter «utrolig fort».

Dubov er rangert som nummer 44 i verden i langsjakk. Russeren ble nummer tre i lynsjakk-VM i 2016. Likevel var fredagens gull uventet.

– Det var litt overraskende. Men det er det som er sjarmen med lyn- og hurtigsjakk. Det kunne nesten vært hvem som helst, sier Agdestein, som selv har tilhørt den ypperste verdenseliten.

Har jobbet med Carlsen

Tidligere fredag bekreftet Magnus Carlsens manager Espen Agdestein til Aftenposten at Dubov var med i verdensmesterens sekundantteam under langsjakk-VM. Fra Thailand ga Dubov Carlsen råd om hvordan han skulle spille mot Fabiano Caruana.

Etter at hurtigsjakk-VM ble avgjort, beskrev Carlsen Dubovs VM-triumf som «kult».

– Om noen andre skulle vinne, er det gøy det var noen i teamet. Gratulerer til ham, sa Carlsen til NRK.

Selv sa Dubov at Carlsen «kanskje har lært ham for mye». Den kommentaren var nok med glimt i øyet, men Agdestein tror uansett russeren har hatt godt av samarbeidet med Carlsen.

– Dubov har nok jobbet beinhardt i teamet til Magnus i lang tid. At gir resultater, har jeg veldig tro på. Det opplevde Jon Ludvig (Hammer, journ.anm.) også da han jobbet med Magnus. Du får en skikkelig boost, sier Agdestein.

Lørdag kan Dubov igjen bli en tøff konkurrent for Carlsen. Da starter VM i lynsjakk-VM, som går over to dager.