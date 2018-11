Svaret på pressekonferansen viser Carlsens enorme ambisjoner: – Det er unikt

Saken oppdateres.

LONDON: Magnus Carlsen hadde nettopp rundspilt Fabiano Caruana i hurtigsjakk og sikret VM-tittelen. Likevel var han selvkritisk på pressekonferansen etterpå og uttalte at spillet hans «ikke har vært veldig bra» de siste to årene.

Den betraktningen fikk flere i salen til å humre. Men for Carlsen er det fullt alvor.

– Det er veldig unikt at du har en som er verdens beste som likevel er kritisk til seg selv, sier manager Espen Agdestein til Aftenposten.

– Han er helt briljant i lyn- og hurtigsjakk. Han er veldig selvransakende og flink når det gjelder å tenke på hva han kan bli bedre på i langsjakk. Han har noe han har lyst til å jobbe med, forklarer Agdestein, som selv er tidligere landslagsspiller i sjakk.

Slik kan Carlsen bli bedre

Carlsen var i sitt ess på onsdag. Der noe virket uforløst tidligere i VM, spilte nordmannen plutselig med en imponerende kreativitet og frihet.

Men Carlsen kunne fort ha tapt denne VM-kampen.

I stedet for å måtte motivere seg for en VM-kvalifisering, kan Carlsen nå se frem til et nytt VM i 2020. På pressekonferansen påpekte Carlsen et behov for å forbedre seg de to neste årene.

– Det er viktig at han vet og skjønner det, sier Judit Polgár, en ungarsk stormester tidligere rangert som nummer åtte i verden.

Hun utdyper:

– Prestasjonen i langsjakk- og hurtigsjakkpartiene her var nok til å vinne kampen, men det var ikke nok til å bevise at han er så mye bedre enn Fabiano. Det er to forskjellige ting. Jeg synes han må lete etter nye ideer, friskhet og kreativitet. Det blir ikke lett, men han må på en eller annen måte tenke nytt om hvordan han skal spille i turneringer, samt analysere konkurrentene og hvilken retning sjakk beveger seg, analyserer Polgár, som er tidenes beste kvinnelige sjakkspiller.

Sjakkekspert Atle Grønn tror også Carlsen kan bli nødt til å fornye seg. Han bemerker at Carlsen er blitt dårligere på å presse gjennom seire fra jevne stillinger.

– Objektivt sett spiller han på et veldig høyt nivå, men han mangler den energien som gjør at motstanderen kollapser. Hvis han ikke finner tilbake til den, må han finne en annen måte å bli bedre på.

Magnus Carlsens rating etter de fire VM-kampene Etter 2013-VM: 2872 Etter 2014-VM: 2855 Etter 2016-VM: 2840 Etter 2018-VM: 2835

– Viste definitivt ikke mer enn Caruana

Carlsen er rundt 50 poeng unna sitt høyeste ratingnivå, som han nådde i 2014. Dessuten er Caruana bare tre poeng bak ham på verdensrankingen. Under VM viste amerikaneren at det styrkeforholdet er reelt.

– Han viste definitivt ikke mer enn Caruana. Caruana var tøff mot ham i langsjakkpartiene, sier Polgár.

Og på pressekonferansen antydet Carlsen det samme.

– Jeg følte at Fabiano var den sterkeste VM-motstanderen jeg har hatt så langt. I langsjakk har han på dette tidspunktet like mye rett som meg til å kalle seg selv best i verden, sa verdensmesteren.

Atle Grønn ser – i likhet med Carlsen – et tydelig skille mellom årets VM-kamp og de tidligere VM-kampene.

– Anand tapte partier Caruana ikke ville vært i nærheten av å tape. Motstanden la seg mye lettere den gangen. Nå har motstanderne skjerpet seg. Da må Magnus også heve seg hvis han skal komme tilbake på sitt tidligere ratingnivå, sier Grønn, som mener Carlsen spilte sitt beste VM rent sjakkfaglig.

Carlsens neste langsjakkturnering blir tradisjonsrike Tata Steel Chess i Nederland i januar. I mellomtiden skal han imidlertid i aksjon i lyn- og hurtigsjakk-VM.