Lykkelig for tordenvær og morgendugg

Enn om vi ikke føler lykke over å vente barn... 5

Når smågutter plages av magen sin, har vi et problem

Tora (17) og Kajsa (17) om hoppeforbud på Grilstad: - Å høre et plask er ikke forstyrrende

18 steder over 30 grader

Tabbetrekk ødela for Magnus Carlsen

Carlsen reddet remis med et nødskrik: - Jeg var livredd

Tabbetrekk ødela for Magnus Carlsen: – Han spilte veldig risikabelt

May invitert til Macrons feriested for å diskutere brexit

Tabbetrekk ødela for Magnus Carlsen

Saken oppdateres.

Magnus Carlsen kjempet innbitt og hadde remis i siktet, men et grovt feiltrekk gjorde at Shakhriyar Mamedyarov vant og tok sammenlagtseieren i Biel Chess.

Med svarte brikker spilte Carlsen store deler av tirsdagens parti med ryggen mot veggen. Sjakkverdensmesteren var under massivt press, men så likevel ut til å berge remis og et halvt poeng takket være strålende forsvarsspill.

Så glapp det helt for 27-åringen. I det 56. trekket gjorde Carlsen en stor feilvurdering som vippet det hele i Mamedyarovs favør. Aserbajdsjaneren tok seieren rett etterpå.

Med det slo han Carlsen i klassisk sjakk for første gang på ti år, skriver nettstedet Matt & Patt. Han leder Biel Chess to poeng foran Carlsen på andreplass når kun én runde gjenstår.

– Jeg må bare gratulere Mamedyarov med en fantastisk turneringsseier, sa nordmannen etter tapet.

Carlsen la til at han trodde han hadde sjanser til remis mot slutten, men at to feil på rad ødela alt.

– Magnus spilte veldig risikabelt. Han ville vinne og var ikke fornøyd med remis, sa Mamedyarov, ifølge Matt & Patt.

Sammenlagthåpet er ute for Carlsen, men han spiller fortsatt om å bli superturneringens nest beste spiller. Onsdag har han hvite brikker mot det sveitsiske hjemmehåpet Nico Georgiadis.

Carlsen vant Biel Chess i 2007 og 2011. Før tirsdagens tap hadde han to seirer og seks strake remis i årets utgave.