To år etter legger Carlsen seg flat: – Det var en skandale

Saken oppdateres.

I november skal Magnus Carlsen (27) prøve å forsvare verdensmestertittelen. Denne gangen er Fabiano Caruana (26) motstander.

Carlsen kommer til London med tre vellykkede VM-kamper i bagasjen. Men han er langt fra begeistret over eget spill i forrige VM-kamp, den mot Sergej Karjakin i 2016.

I NRKs podkast «Sjakksnakk» beskriver Carlsen egen konsentrasjon og energinivå under VM-kampen som en «skandale».

Tror ikke det er noe galt med opplegget

Men risikerer Carlsen at det samme skjer denne gangen?

På spørsmål om de har tatt nye grep for å forhindre det, svarer Espen Agdestein slik:

– Det er nok Magnus selv som sikkert har følt på hvordan han kan få enda mer energi og fokus. Det er nok en del av erfaringen hans. Jeg tror ikke det er opplegget det er noe galt med, sier Agdestein til Aftenposten.

Carlsen var soleklar favoritt i VM-kampen mot Karjakin. Til slutt trengte nordmannen omspill for å vinne – etter at langsjakkpartiene endte 6–6.

De syv første partiene endte remis. I flere av disse partiene hadde Carlsen overtaket. Det er når Carlsen får spørsmål om hvorfor han ikke klarte å vinne på dette tidspunktet i VM-kampen, at han er svært selvkritisk.

– Det var en kombinasjon av godt forsvar og at jeg rett og slett mistet konsentrasjonen og manglet energi i avgjørende øyeblikk i femte og sjette spilletime. Det er en skandale når man har forberedt seg til det her lenge, sier Carlsen i podkasten.

– Ville vært den største overraskelsen siden 1935

Carlsen forteller imidlertid at han likevel «ikke var så veldig bekymret» midtveis i VM-kampen. Årsaken var at han følte han utspilte Karjakin.

NRK-ekspert Torstein Bae tror den antatte nivåforskjellen mellom spillerne påvirket Carlsens innstilling til VM-kampen.

– De var vanskelig å se for seg at Karjakin skulle vinne. Det ville vært den største overraskelsen siden Max Euwe beseiret Alexandr Alekhin i 1935. Det hadde helt klart vært et historisk sjokk, sier Bae.

Carlsen forteller at Karjakin «greide å ta livet ut av matchen». Verdensmesteren tror de syv strake remisene påvirket ham.

– Det er ofte sånn med meg i turneringer at jeg mister energien når det blir for mange kjedelige remiser, for mange partier der det ikke skjer noe og det er litt fridager. Du blir sliten fysisk. Du får ikke spilt noe sjakk. Du får ikke tenkt, du får ikke vist noe som helst, sier Carlsen.

– Må heve nivået

Carlsen innrømmer at han må bli bedre på å «møtte opp til hvert parti med like god innstilling.

Og i november gjelder det virkelig for Carlsen. Det er ventet at Fabiano Caruana, som er nummer to på verdensrankingen, blir en tøff utfordring.

– Det var nære på mot Karjakin. Det var ingen god kamp av Magnus. Han må opp til et helt annet nivå nå, sier Torstein Bae.

VM-kampen går i London. Det første partiet spilles 9. november.