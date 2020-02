Analyse: Her tar Norge mange VM-medaljer i skiskyting

Særaldersgrensene for tidlig pensjonering i offentlig sektor er overmodne for justering

Saken oppdateres.

ANTERSELVA: De er optimister. De tror på medaljer. Mange medaljer. Men i skiskyting er det ingenting som kommer på bestilling.

Bare spør Johannes Thingnes Bø.

Han som hadde vært suveren hele sesongen, kollapset på stående skyting to ganger og tapte to medaljer under VM i Östersund i fjor. Et mesterskap hvor han kom hjem med tre stafettgull og ett individuelt gull, ble likevel som en skuffelse å regne.

Det som er nytt denne gangen, er at det stilles store forventninger til de norske skiskytterkvinnene.

Her er en kort vurdering av mulighetene til alle de norske som er tatt ut til mesterskapet:

VM i Anterselva Her er hele VM-programmet: Torsdag 13. februar: Miksstafett, 4 x 6 km kvinner og menn 14.45. Fredag 14. februar: Sprint, 7,5 km kvinner 14.45. Lørdag 15. februar: Sprint, 10 km menn 14.45. Søndag 16. februar: Jaktstarter, 10 km kvinner 13.00, 12,5 km menn 15.15. Tirsdag 18. februar: Normaldistanse, 15 km kvinner 14.15. Onsdag 19. februar: Normaldistanse, 20 km menn 14.15. Torsdag 20. februar: Parstafett 15.15. Lørdag 22. februar: Stafetter, 4 x 6 km kvinner 11.45, 4 x 7,5 km menn 14.45. Søndag 23. februar: Fellesstater, 12,5 km kvinner 12.45, 15 km menn 15.20.

Tiril Eckhoff: Kanskje en av de store favorittene til å ta minst ett gull. Hun har hatt sin beste sesong i verdenscupen i hele sin karriere. Seks seiere forteller mye om hennes prestasjoner. En middels 18-plass i Pokljuka og litt sykdom demper ikke forventningene.

Marte Olsbu Røiseland: Jevne resultater. To seiere i verdenscupen forteller hele historien om en utøver som er i stand til å vinne gull. Hun er så sulten på den gullmedaljen. I Östersund for ett år siden ble det den sure fjerdeplassen. Alle hennes VM-medaljer har kommet på stafetter. Nå jakter hun individuell medalje i VM.

Ingrid Landmark Tandrevold: Fortsatt et stykke før hun har jevnheten til sine to eldre lagvenninner inne. Men toppnivået er mer enn godt nok til en medalje i VM. Tok sølv i fjorårets VM på sprinten. Etter jul har det vært mange såpass mange middelmådige renn at en 8.-plass i det siste verdenscuprennet i Pokljuka før VM, ble som en opptur å regne.

Karoline Knotten: Stiller til VM uten press. Hun er debutant og har en 13.-plass som sin beste plassering i verdenscupen. Går bra på ski, men har ikke hatt en eneste konkurranse med fullt hus denne sesongen. Medalje vil være en stor overraskelse.

Synnøve Solemdal: Mens de tre første på damelaget trolig går alt, vil det stå mellom Knotten og Solemdal om den siste plassen på det norske laget. Solemdal er stødig på standplass, men det går som regel for sakte i sporet.

Johannes Thingnes Bø: Det er ingen annen utøver som er så proppfull av selvtillit som Thingnes Bø. Han tok store deler av januar fri på grunn av barnefødsel. Det kan ha slått ut begge veier. Han gjorde comeback med seier og to pallplasser i Pokljuka. Før jul var han suveren. Er garantist for medalje. Det kan fort bli mer enn ett gull i de individuelle øvelsene.

Tarjei Bø: Den eldste av Bø-guttene har vært jevn bortsett fra tre renn i begynnelsen av januar. Han havner blant de 10 beste i stort sett alle renn. Da han ble nummer 25 i Oberhof på fellesstarten, hadde han syv bom. En god gammeldags skytekollaps. Men det er blitt langt færre av disse de siste årene og dermed så leverer en god langrennsløper som Tarjei Bø blant de beste i verden hele veien. Medaljekandidat.

Vetle Sjaastad Christiansen: Én pallplass individuelt så langt i sesongen. Christiansens toppnivå holder til medalje. Etter en trist åpning under vanskelige forhold for en stor og tung skiløper i Östersund har han holdt seg jevnlig blant de 15 beste. Medalje med maksvær og klaff.

Erlend Bjøntegaard: Var jevn og god før jul. Har variert mer etter nyttår. Han er som alle på det norske herrelaget, kandidat til medalje med full klaff.

Johannes Dale: Det er hans første sesong på landslaget og VM i Anterselva blir hans VM-debut. Har vist ved flere anledninger at han er i stand til å ta steget helt opp. Syv plasseringer blant de 10 beste denne sesongen tyder på at han har en jevnhet i seg som fort kan gjøre ham i stand til å snuse på en medalje.

Flere gullsjanser på stafettene

I tillegg til de individuelle medalje skal det gås om fire stafettgull. Norge er gullfavoritter i alle fire stafettene. Det norske kvinnelaget har vunnet tre av tre stafetter i verdenscupen. Det norske herrelaget har vunnet to av de tre stafettene som er gått i verdenscupen. I både miksstafett og single-miks har Norge hele tiden vært blant de øverste lagene.