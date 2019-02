Endelig opptur for Eckhoff - tok sin første seier på over ett år

– Det er en skrytehistorie, hvor kommunen i beruselse over egen fortreffelighet lager en film om seg selv

Saken oppdateres.

Tiril Eckhoff har hatt en noe trøblete sesong på standplass, men torsdag kveld ble det kun én bom for 28-åringen i verdenscuprennet i Canmore.

Hun fikk full klaff på siste skyting, og kunne dermed kjempe om de beste plasseringene.

– Hun går for seieren, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith, da Eckhoff var inne i sin siste runde.

Og det skulle gå hele veien for Eckhoff. Hun gikk i mål til ledelse - en ledelse som var nok til seier i intervallstarten.

Det var Eckhoffs første verdenscuptriumf siden 18. januar i fjor. Mer enn ett år siden. Torsdag kveld var hun endelig tilbake på toppen av seierspallen.

– Det er en stor dag for meg. I dag taklet jeg normaldistanse, og det er første gang i min karriere. Jeg er veldig fornøyd, det føles fantastisk godt. Det har vært håpløst tidligere i år, og jeg har vært veldig fortvilet. Jeg vil bare si tusen takk til alle som har støttet meg gjennom tykt og tynt, sier Eckhoff til NRK etter seieren.

Sur fjerdeplass på Tandrevold

Ingrid Landmark Tandrevold åpnet glimrende, med fullt hus på de to første skytingene. Hun hadde dermed best tid etter den første skytingen. Hun fulgte opp med fullt hus på de to neste.

– Utrolig bra skyting. Nå er jeg nervøs, sa NRKs ekspertkommentator Ola Lunde etter Tandrevolds tredje serie.

Men det gikk til slutt galt for Tandrevold. Én bom på siste stående bidro til at hun måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

Olsbu Røiseland gikk raskt

Verken italienske Lisa Vitozzi eller tsjekkiske Marketa Davidova hadde noen planer om la de norske kvinnene stikke av med alle pallplassene.

Både Vitozzi og Davidova senket alle 20 blinkene. Det var duket for en skikkelig sekundstrid om de tre øverste plassene, men ingen av dem klarte å tukte Eckhoff.

Marte Olsbu Røiseland bommet én gang på første skyting, men hentet seg raskt inn i sporet. Bom på både andre og tredje og fjerde skyting knuste imidlertid alt håp om en plassering helt i toppen for 28-åringen.

Emilie Kalkenberg viste også lovende takter og holdt seg til kun to bom, mens både Synnøve Solemdal og Thekla Brun-Lie pådro seg tre bomskudd. Norge hadde alle sine løpere inne blant de 40 beste.