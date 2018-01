Her er bommene som felte Bjørndalen

Ap under 20 prosent på ny måling

Saken oppdateres.

RUHPOLDING: I intervjuområdet etter at det hele er over tar skytetrener Siegfried Mazet frem sin Ipad hvor alle skytinger er registrert. Han finner frem til den andre liggende skytingen til skiskytterlegenden.

Den viser at de to siste skuddene havnet under blinken. De er merket rødt. Det betyr kanskje også rødt lys for OL-drømmen.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Kanskje et pulsslag, men jeg vet egentlig ikke hva som førte til dette, sa Ole Einar Bjørndalen selv etter løpet der han endte på 42.-plass.

Verdenscup skiskyting onsdag Verdenscup skiskyting i Ruhpolding, Tyskland onsdag, normaldistanse (antall strafferunder i parentes): Menn, 20 km: 1) Martin Fourcade, Frankrike 44.27,9 (1), 2) Ondrej Moravec, Tsjekkia 1.01,0 min. bak, (0), 3) Johannes Thingnes Bø, Norge 1.06,3 (1), 4) Roman Rees, Tyskland 1.19,1 (0), 5) Michal Krcmar, Tsjekkia 1.36,6 (0), 6) Dominik Landertinger, Østerrike 2.21,9 (1), 7) Simon Eder, Østerrike 2.23,8 (1), 8) Michal Slesingr, Tsjekkia 2.26,5 (1), 9) Lukas Hofer, Italia 3.00,3 (2), 10) Krasimir Anev, Bulgaria 3.02,3 (1). Øvrige norske. 21) Erlend Bjøntegaard 3.37,2 (3), 24) Henrik L'Abée-Lund 3.39,7 (2), 30) Emil Hegle Svendsen 4.02,8 (3), 35) Vetle Sjåstad Christiansen 4.33,6 (2), 42) Ole Einar Bjørndalen 4.43,6 (3). Verdenscupen (11 av 22 renn): 1) Fourcade 612, 2) Thingnes Bø 562, 3) Jakov Fak, Slovenia 399, 4) Hofer 319, 5) Anton Sjipulin, Russland 311, 6) Tarjei Bø, Norge 309, 7) Simon Schempp, Tyskland 306, 8) Arnd Peiffer, Tyskland 294, 9) Benjamin Weger, Sveits 289, 10) Simon Desthieux, Frankrike 257. Øvrige norske (topp 30): 11) Lars Helge Birkeland 252, 12) Svendsen 224, 23) L'Abée-Lund 163. Normaldistansecupen (2 av 2 renn): 1) Fourcade 108, 2) Thingnes Bø 108, 3) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 75, 4) Hofer 70, 5) Moravec 65, 6) Andrejs Rastorgujevs, Latvia 60. Øvrige norske (topp 30): 15) Svendsen 41, 20) L'Abée-Lund 36, 26) Birkeland 27.

Han måtte overbevise

Det var på den andre liggende skytingen at det raknet for Ole Einar Bjørndalen. Det var i dette rennet han måtte overbevise hele verden og ikke minst, sine trener, om at han er god nok til å være med når OL starter 9. februar.

20 kilometeren i Ruhpolding var hans siste sjanse til å vise at han er god nok. Søndag kveld tar idrettssjef Per Arne Botnan ut et lag til OL som han sender til godkjenning på Olympiatoppen.

Kan bruke skjønn

Ole Einar Bjørndalen har ikke vært god nok til å være kvalifisert. Men han kan tas ut på skjønn.

Per Arne Botnan har ennå ikke bestemt seg. Det er lov å bruke skjønn i et uttak og Ole Einar Bjørndalen er selv klar på at han har noe på gang.

– Det skal ennå være mulig å prikke inn en formtopp i OL. Det er tid til det, og fysisk gikk det ganske bra i dag, sa en skuffet Ole Einar Bjørndalen etter at det hele var over i Ruhpolding denne ettermiddagen.