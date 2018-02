Slik forklarer Svendsen sprekken: – Jeg må bare beklage

Ung kvinne må i fengsel for fartsrekordforsøk på E6

Saken oppdateres.

Emil Hegle Svendsen og Fredrik Lindström lå helt likt inn på siste skyting på skiskytterstafetten fredag. Men da Lindström bare bommet en gang, kollapset Norges ankermann og bommet fire ganger. Dermed måtte han ut i strafferunde, og Sverige kunne gå alene inn til et smått sjokkerende OL-gull.

55,5 sekunder etter svensken hadde gått i mål med et lite flagg, kom en svært skuffet Emil Hegle Svendsen inn på oppløpet.

– Det blåser mye, og jeg begynner å bomme. Det var veldig vanskelig, og jeg var nok ikke alene om å synes det. Vi har fått sølv i dag, og det er vi fornøyd med, men jeg må bare beklage den siste skytingen. Det er lov til å være litt skuffet, sier trønderen.

Forholdene var svært avgjørende, men de svenske skiskytterne har trent mye på skyting i vanskelige vindforhold i tiden før OL. Når de i tillegg har vært i sitt livs langrennsform, var det et fortjent OL-gull.

– All ære til Sverige, i dag vinner de fortjent, mener Svendsen.

Etter stafetten fikk han støtte fra sine tre lagkamerater, som spent fulgte med ankermannen på den siste skytingen.

- Ja vi føler alle med ham. Det er vel ingen som har ønsket å være i den situasjonen han er i. De vindkastene som han og Lindström fikk var sterke. Det er imponerende av Sverige. Det så vanskelig ut å skyte. Børsa til Svendsen og Lindström gikk jo frem og tilbake, sa Tarjei Bø til Aftenposten.

Han mener at situasjonen på siste skyting i Sotsji var annerledes enn på dagens skyting.

- Situasjonen i Sotsji var forskjellig fra i dag. Da var det vindstille og da var det stundens alvor som tok ham. Nå tror jeg han var i balanse, og han klarte ikke å mestre den vinden som var her. Det gjorde jo ikke jeg heller. Det var bare flaks at ikke jeg skjøt på meg en strafferunde, sa Bø.

Kanonetappe av Bø

I Sotsji lå også Norge an til å vinne gull, men Emil Hegle Svendsen kollapset på siste skyting og medaljen forsvant.

Norge lå et halvminutt bak teten etter andre etappe, men Johannes Thingnes Bø gikk en ny kanonetappe og førte Norge i ledelsen etter tre etapper. Han åpnet forrykende, men var litt skuffet over langrennsformen til den svenske løperen han gikk sammen med.

– Jeg så at han hadde fått to billigere runder, og hadde håpet at han hadde litt mer krutt enn han hadde. Men uansett lykkes de med taktikken i dag, sa Thingnes Bø til Eurosport.

– Forholdene var en x-faktor

Norges andre etappe hvor Tarjei Bø gikk, ble også preget av håpløse skyteforhold. Han måtte skyte seks ekstraskudd, men slapp heldigvis unna strafferunder. Han var svært spent på den siste etappen hvor kampen om gullet var levende.

– Det var kjempespennende, vi vet jo at det blir det mot slutten uansett. I dag var forholdene en x-faktor. Vi så jo hvordan Emil hadde det, det var jo umulig å skyte, sa Bø til støtte for ankermannen.

Lars Helge Birkeland tok sin første internasjonale medalje, og leverte godt på Norges første etappe.

– Det er stor stas å få gå med disse guttene. Som gruppe står vi sterkere enn noen gang, og det skal vi fortsette med neste vinter, sa Birkeland.