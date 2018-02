Tårevåt Thingnes Bø etter OL-gullet: – Den beste følelsen i hele verden

Ti år skiller Bjørgen og den andre bronsevinneren: – Marit var et idol for meg

Tandrevold knust etter skuffende resultater: – Et svart OL for min del

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG/BERGEN: – Jeg hadde en superbra dag, rett og slett. Formen ble bedre og bedre på runde tre og fire. Løpsopplegget i dag sikret meg gullet. Litt flaks og litt dyktighet, sier Johannes Thingnes Bø til TV Norge.

Gullvinneren ble svært emosjonell da det gikk opp for ham at gullet var i boks.

– Det er den største drømmen som kan gå i oppfyllelse. Jeg har jobbet utrolig hardt for dette. Den beste følelsen i hele verden. Dette er veldig spesielt, sier han med tårer i øynene.

– Jeg hadde en indre driv for å få dette til. At det går, er bare helt utrolig, sier Thingnes Bø.

Han startet konkurransen med en bom og ett tilleggsminutt på første skyting. Deretter ble det to feilfrie skytinger, og han var for alvor med i gullkampen.

Dessverre pådro han seg ett tilleggsminutt også på siste skyting, og dermed var han avhengig av at de bak ham også misset.

Favoritten traff på 18 - så kom missene

Storfavoritt og regjerende mester Martin Fourcade holdt hodet kaldt på de tre første skytingene, men på siste skyting gikk det fullstendig galt:

Franskmannen plaffet ned de tre første, men misset på de to siste skuddene.

Dermed var han 42 sekunder bak Johannes Thingnes Bø i mål.

Thingnes Bø hadde en svak OL-start i Sør-Korea, men under normale vindforhold torsdag var han i en egen klasse.

Tarjei: - Han hadde vært skuffet i fire år

Tarjei Bø skjøt meget solid og åpnet med tre feilfrie skytinger. Dermed var også han med i medaljekampen for fullt.

Med fullt hus på siste stående kunne det blitt gull, men det ble to bom. Dermed var han bak både lillebror Johannes og Fourcade, og i mål var det over to minutter opp til Johannes. Det holdt ikke til medalje.

– Det var et helt fortjent gull til Johannes etter den sesongen han har hatt. Jeg er veldig lettet på hans vegne, for det er vanskelig å bare gjøre det. Jeg unner ham virkelig dette gullet. Nå er jeg en stolt storebror, sier Tarjei Bø.

– Johannes hadde en helt ekstrem dag i løypen, sa han. De siste rundene hadde han så mye krefter at han ikke visste hvor han skulle gjøre av seg. Hadde han ikke klart individuelt gull, hadde han vært skuffet i fire år fremover, sier han videre.

Slovenske Jakov Fak kom med sent startnummer og skjøt feilfritt. Men farten i sporet var for dårlig til å kunne ødelegge for Johannes Thingnes Bø. Det ble imidlertid et nervedrama på slutten, der Fak endte fem sekunder bak og måtte nøye seg med OL-sølv.

Emil Hegle Svendsen gikk inn til tiendeplass, 1.36,7 bak Thingnes Bø. Han hadde også to tilleggsminutter. Tarjei Bø gikk inn til 13.-plass.

Lars Helge Birkeland hadde ingen god dag med fire tilleggsminutter og 58.-plass.

– Han har sprengt lydmuren

Johannes Thingnes Bø har gått fra et stort talent til en dominant skiskytter. Det var en råsterk sesong som ble kronet med gull torsdag. Lagkamerat Emil Hegle Svendsen har fulgt utviklingen tett.

– Det var veldig imponerende. Han hadde litt flaks med at Fourcade og Tarjei bommet på siste skyting. Litt flaks skal man ha, hvis man skal klare å ta gull, sier Hegle Svendsen etter målgang.

Selv var han brukbart fornøyd med tiendeplassen. Han skjøt to bom - like mange som Thingnes Bø - men kom likevel ett minutt og 36 sekunder bak.

– Jeg var milevis bak Johannes. Han har virkelig sprengt lydmuren i dag, sier han.

Lagkompis Lars Helge Birkeland sier dette

– Det var vel bare et tidsspørsmål før det skulle lykkes. Han har vært så stabil, så det skal noe til å gå tre dårlige løp på rad. Utrolig fortjent at han endelig fikk gullet sitt, sier Birkeland.

Treneren: - Det var en lidelse!

Trener Egil Kristiansen forteller om en ulidelig venting på slutten.

– Det var nesten en lidelse! Pulsen var høy ganske tidlig. Når Johannes starter så tidlig, har to bom og det kommer løpere som skyter feilfritt og er ganske nær... Det er litt spennende, sier Kristiansen.

Han hadde ikke trodd at det skulle bli gull med to tilleggsminutter.

– Jeg trodde ikke at det var mulig å vinne med to bom. Men han går vanvittig fort, og det er det som redder ham i dag, sier Kristiansen.