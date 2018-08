Butikkjede reklamerte for billig sjokolade til skolestart. Det får ekspert til å reagere

- Trist exit for Per Sandberg

Denne uken startet flere tusen barn og unge på skolen, noe som er godt synlig i både i medier, butikker og reklame.

Bunnpris’ kundeavis, og påfølgende reklame på ulike nettaviser, hadde denne uken slagordet «Fyll opp til skolestart» skrevet med kritt på grønn tavle.

Blant tilbudene Bunnpris reklamerte for, var minus 30 prosent på store sjokoladeplater fra Freia, også avbildet på en skoletavle.

– Dette gir Bunnpris strykkarakter. Hamstring av store sjokoladeplater har ingenting med skolestart å gjøre, sier ernæringsfysiolog Camilla Lind.

Slik så nettannonsen ut:

– Burde skamme seg

Siri Haaskjold var heller ikke imponert over Bunnpris sin reklame.

– Dette er jo helt syk. De burde skamme seg. Hvor desperate er de egentlig? spurte hun.

Også David Solberg syns reklamen til butikkjeden var uheldig.

– Dette virker som en ganske dårlig prioritering. Man tenker at Bunnpris her oppfordrer til å fylle matboksen til barn med sjokolade, og det er jo ingen god idé, sier Solberg.

– Henvender seg mot barn

– Selv om det er foreldre som handler, henvender Bunnpris seg mot barn idet de bruker ordet skolestart. Det sender et uheldig budskap om at det er ok å fråtse, så lenge man har en unnskyldning, sier ernæringsfysiolog Lind.

– Dersom reklame skal argumenteres med skolestart, hadde det vært langt mer naturlig å reklamere for frukt og grønnsaker, pålegg og andre ting som er bra å putte i barns matbokser, sier hun.

Handler om å hamstre

Lind påpeker at slike kampanjer oppfordrer forbruker om å hamstre store mengder.

– Jeg pleier å si at det finnes ikke usunn mat, men usunne mengder. Det er ikke noe problem å spise en pølse eller en is av og til, men om hvor ofte vi gjør det, forklarer hun.

Fedmekampanje

Ernæringsfysiologen sier hun ofte ser at butikkjeder har mengderabatt på godteri og søtsaker.

– Problemet med slike fedmekampanjer er at når forbrukeren ser dette, tar grådigheten over og man glemmer helseaspektet, sier hun, og understreker at dette er kjedene fullstendig klar over.

– Jeg hadde håpet at også Bunnpris i større grad kunne spille mer på lag med Helsedirektoratet i kampen for en bedre folkehelse, sier hun.

Reklameekspert: – Helt elendig

– Dette er fullstendig skivebom. Som å reklamere for cola til frokost.

Det sier professor ved Høyskolen Kristiania, Runar Døving, som forsker og underviser om markedsføring og forbrukervaner.

– Tankene går rett til sjokolade i matpakken, som ville vært et tegn på omsorgssvik. Og er det en ting foreldre vet – og som er det første som blir diskutert på foreldremøte – er om barn skal få drikke jus, ha sjokoladepålegg på skiven eller ha med seg yoghurt i matpakken, sier Døving.

Bunnpris: – Uheldig

Onsdag ettermiddag, etter at BT hadde vært i kontakt med Bunnpris, tok butikkjeden ned annonsen.

Også på sosiale medier ble det reagert på reklamen:

– Vi i Bunnpris er absolutt opptatt av et riktig og balansert kosthold, noe vi opplever hovedtrekkene i vår skolestartkampanje bekrefter med tunge tilbud på kyllingpålegg fra Prior, frukt og fisk, sier kategori- og markedsdirektør, Anders Moe, i en e-post.

– Nettannonsene som linker billig sjokolade og skolestart ser vi gir en uheldig kobling. Dette tar vi til etterretning, og vi kan bekrefte at nettannonsen allerede er fjernet, skriver Moe.