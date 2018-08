Ett år etter at kona reddet livet hans, deltar Hans-Jacob Rodø (62) i Norseman

Test av ni puls- og aktivitetsklokker: Finn den perfekte klokken for deg

Saken oppdateres.

På ettermiddagen lørdag vil Rødø være i mål i Norseman, som er en idrettskonkurranse av de sjeldne.

Ved starten i Eidfjord i Hardanger venter 3,8 km svømming, 18 mil sykling og 42 km løping.

Rødø har aldri vært med her tidligere, og lite tydet på at det skulle skje da han falt sammen en natt i fjor, på Mallorca der ekteparet var på treningstur med klubben sin.

– Jeg sov, og han skulle bare opp for å lade batteriet på sin PC. Da hørte jeg at han falt på gulvet, og skjønte alvoret, forteller Elisabeth Buer Rødø (59).

– Alt gikk i svart og jeg husker ikke noe før kona sto og banket på meg, sier ektemann.

Hadde spesialkunnskap

Til alt hell er konas fag hjerte, siden hun jobber på Rikshospitalet som operasjonssykepleier, nettopp på hjerte-karavdelingen.

Nettopp derfor hadde hun før dette som skjedde på slutten av april i fjor bedt ham undersøke seg, fordi han ikke klarte å følge med henne på en sykkeltur. Han utdyper:

– Høsten 2016 hun kjørte hun et drag og jeg klarte ikke å følge med. Da ble vi enige om at jeg skulle gjøre en skikkelig helsesjekk før jeg skulle være med i Norseman, som var planen. Kona hadde vært med der i 2015, sier han om sin spreke, bedre halvdel.

Rødø kom ikke så langt selv om han ventet på time. Et drøyt halvt år senere smalt det. Kona måtte jobbe for å få liv i ham.

– Det er nesten de samme hva man gjør, bare man banker slik at det blir reaksjon, sier hun.

Fruen tok også hjertekompresjon, og fikk mannen til å våkne.

– Jeg er glad for at jeg var i nærheten og visste hva jeg skulle gjøre. Det er uansett ikke lett for folk som opplever dette, hvis man er i utlandet og ikke engang vet hvor man skal ringe.

Rødø kom på sykehuset i Palma og lå der i fire dager. Legene fant ikke noe.

Vel hjemme endte sjekken på Rikshospitalet med hjerteoperasjon 6. juni. Han måtte ha fem bypass. Årer inn til hjertet var tette, men selve hjertet var uskadet.

Deretter startet en gradvis opptrening.

– Det er viktig å vite at man ikke bør stoppe å gjøre noe fysisk selv om man har vært hjertesyk, sier Elisabeth Buer Rødø.

Telemarkingen har gitt sin mann all mulig oppbacking og støtte. Hun vet at han har vært i gode hender når han har trent tre ganger i uken på Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI).

Og det at han i alle år har vært i fysisk god form, har hjulpet mannen som opprinnelig er fra Løddingen, åtte mil fra Harstad. Paret bor i Bærum.

Adgang kun for få

Begge to er glad for at han skal være med i denne konkurransen, der bare 360 er påmeldt. De startende blir færre.

– Vi er opptatt av ikke å ha fokus på hjerte, men at han har fått klarsignal av legene.

Hjertepasienter er ofte engstelige, men med råd fra leger hjelper det.

160 deltagere får anledning til å fullføre Norseman opp til Gaustatoppen. De 160 første. Der får de en sort T-skjorte. De øvrige har mål på Gaustablikk, og får en hvit T-skjorte.

– Han er opptatt av å komme i mål, uansett hvor målet måtte være, sier fruen.

Hun var med i 2015, datteren Sofie var yngste deltager i 2016. Nå er ektemann og far debutant. Og heiagjengen er med.