For fire år siden stoppet hjertet under Oslo Maraton. Senere kom frykten: «Får jeg høy puls nå, dør jeg»

Hjerteinfarkt: 7 symptomer

Følgende symptomer er typiske for et hjerteinfarkt under utvikling, ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke:

1. Smerte midt i (vanligst) eller til venstre i brystet.

2. Typisk oppleves smerten som et trykk, en stramming eller et ubehag i brystet.

3. Ofte utstråling til én eller begge armer, særlig venstre, og til hals og underkjeve, eventuelt til øvre del av ryggen. Av og til sitter smerten bare ett eller flere av disse stedene – eller helt øverst i magen, nær midtlinjen.

4. Smertene er vanligvis sterke og lindres ikke av hvile, heller ikke ved bruk av nitroglyserin.

5. Smertene er oftest konstante, men kan av og til komme og gå.

6. Kvalme og brekninger er vanlig.

7. Kaldsvetting og/eller uforklarlig kortpustethet er også ganske vanlig.

Kilde: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke