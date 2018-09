Fysioterapeut hardt ut mot nedlatende baksnakk på treningssentre. Nå spres blogginnlegget på sosiale medier.

– Et par av årets absolutte favoritter for min del var på audition i Trondheim

Tirsdag på en flytur Stavanger overhørte fysioterapeut Lars Zachariassen en samtale mellom to unge menn som fikk ham til å reagere.

– De to snakket om trening, og jeg lyttet interessert. Etter en stund dreiet samtalen seg ikke lenger om trening, men ren mobbing av personer på treningssenteret. De lo høyt og forsøkte og overgå hverandre med ufin, harselerende personkarakteristikk, forteller Zachariassen.

– Å snakke ned personer på denne måten er ikke greit. Hva vet de egentlig om sine medmennesker på treningssenteret? spør han.

«Stygge klær, lat og feit»

I et blogginnlegg – som er delt, likt og kommenter over 500 ganger – retter fysioterapeuten pekefinger mot en rekke fordommer han tidligere har overhørt:

– Jenten du omtaler som «skjelettet», som verken har pupper eller rumpe, kan kjempe sitt livs kamp mot spiseforstyrrelser.

– Den bleke damen som bruker lang tid i apparatene slik at du må vente, kan være en sliten småbarnsmamma med kolikkbarn.

– Den overvektige mannen du dømmer som lat og feit, kan allerede ha gått ned 50 kilo og har vilje av stål.

– Damen som gjør alle øvelser feil og har stygge klær, kan være ufør og prioriterer treningsavgiften foran fancy treningsbekledning.

– Gruer seg til trening

Fysioterapeuten forteller at det ikke er første gang han opplever at folk snakker nedlatende om hverandre på trening og på treningssentrene.

– Jeg jobber mye med folk som gruer seg til å ta steget inn på treningssenteret fordi de er redde for å ikke se bra ut, være i dårlig form eller få stygge og granskende blikk, sier Zachariassen.

Han understreker at dette ikke kun skyldes dårlig oppførsel, men at mye også handler om i fordommer.

– Vi mennesker har en tendens til å ha overdrevne tanker om hvor mye andre tenker om oss. Likevel er det slike nedlatende kommentarer som gjør at fordommene opprettholdes og terskelen for å ta steget inn på sentrene forblir høy.

Skal ikke mye til

Zachariassen mener vi må bli flinkere å oppmuntre hverandre, og at det ikke skal mer til enn et lite smil eller et klapp på skulderen.

Selv endte han opp med å si tydelig ifra til de to mennene på Stavanger-flyet.

– Jeg tror de ble ganske flaue. Den nedlatende praten stoppet i alle fall opp. Vi har alle et ansvar for å si ifra dersom vi hører folk snakke ned andre, sier han.

Trivselsregler

Sats Elixia er blant treningssentrene som har nedfelte trivselsregler.

Regel nummer en er at «Medlemmet ikke skal opptre uhøflig eller forstyrrende for andre personer som er på SATSELIXIA».

– Vi vet at mange kan ha fordommer, redsler og ulike inntrykk om hvordan det er på et treningssenter, sier regionsjef ved Sats Elixia Anita Asplund.

Hun forteller at Sats Elixia jobber for å bekjempe presset rundt «riktig» klær og utstyr, og at det viktigste er at kundene trener i noe de er komfortable i.

– Vi jobber for at våre medlemmer skal komme godt i gang med treningen og at alle skal trives. Det er viktig for oss å ufarliggjøre dette. Hos oss skal alle føle seg velkommen, uansett hvilken form eller fasong man er i, sier hun.

Nulltoleranse i idretten

Mens det i dag finnes lite eller ingen dokumentasjon på hvor utbredt mobbing er på treningssentre, er det sannsynlig at treningskulturen speiler samfunnet for øvrig.

Norges idrettsforbund på sin side har nulltoleranse for mobbing, og har en rekke råd og retningslinjer til hvordan trenere og idrettslag kan ta tak i mobbing.

– Det er helt avgjørende at man tar tak i mobbesituasjoner så snart man som trener eller leder blir oppmerksom på den. Jo tidligere man reagerer jo bedre.

Det sier Håvard B. Øvregård, rådgiver verdiarbeid i Norges idrettsforbund.

– Snakk med dem som mobber og gi klar beskjed om at slik oppførsel er uakseptabelt, sier Øvregård.