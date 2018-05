Hanne Sørvaag: – Jeg fikk veldig vondt av det jeg hadde gjort mot meg selv

Toppet laget for å sette Northug på plass: – Viktig å vise at vi er best i Trøndelag

Saken oppdateres.

Hør mer om hva Hanne Sørvaag har opplevd og kampanjen #PsyktFokus i Sprekpodden nederst i saken!

Hanne Sørvaag smiler bredt når hun tar meg i hånden og hilser. Hun er akkurat sånn vi er vant til å se henne på TV – som sanger, The Voice-dommer og «Skal vi danse»-vinner: Blid, imøtekommende og hyggelig.

Men selv om hun alltid har vært blid utad – har smilet skjult mye smerte i mange år.

– Da jeg var liten sier moren min at jeg var helt i «flow». Jeg brydde meg ikke om hva jeg hadde på meg og hvem som så meg. Jeg drømte om å bli popstjerne og livet var steingøy. Men da jeg fikk platekontrakt som 21-åring, ble det alvor ut av det. Da begynte jeg å legge press på meg selv, sier 38-åringen fra Stavanger.

Hun begynte å si til seg selv at hun ikke var god nok. Stemmen gikk konstant inne i hodet hennes.

– Jeg hadde det ikke bra. Samtidig var det få som merket det, for utad var jeg kjempepositiv. Det var ikke samsvar mellom det veldig blide og hvordan jeg egentlig hadde det, sier Sørvaag.

Gikk på en smell

26 år gammel gikk hun på sin første ordentlige smell. Da studerte og bodde hun i Stockholm, og mistet plutselig platekontrakten og brøt med agenten.

De neste fem årene gikk hun til psykolog en-to ganger hver uke.

– Bransjen er tøff nok i seg selv. Men når jeg i tillegg ikke var på lag med meg selv, ble det ekstra tøft. Det var som om jeg hadde en indre terrorist inne i hodet mitt, sier Sørvaag.

#Psyktfokus

Hun er opptatt av å snakke om det som er vanskelig. På den måten kan kanskje andre tørre å gjøre det samme, og samtidig få det bedre. Hun har derfor sagt ja til å fronte den nye kampanjen #Psyktfokus. Kampanjen skal sette fokus på og ufarliggjøre psykisk helse.

Sørvaag skal blant annet fronte kampanjen i Holmenkollstafetten i helgen. Der skal hun løpe stafett med et kjendislag, bestående av blant annet komiker Else Kåss Furuseth og personlig trener Yngvar Andersen.

– Vi bør snakke mye mer om mental helse. Snakker én om det, gjør kanskje ti andre det også, og snakker man om det, kan man få det bedre, sier Sørvaag.

#PsyktFokus En holdningskampanje som skal redusere terskelen for å fortelle og snakke om egne utfordringer. Målet er at ingen skal eie eller legge styringer på #PsyktFokus. Det skal være det du opplever at det er for deg. Og du skal bruke det på ditt vis. Kanskje er #PsyktFokus å aldri kjenne seg god nok, tynn nok, fin nok, rask nok. Kanskje er det å hate å gå i butikken fordi folk ser på deg, analyserer deg, synes du er rar. Kanskje tenker du at ingen liker deg, kanskje er du ensom. 30 kjendiser skal gå i front og fortelle sin historie. Mange vil gå med t-skjorter som sier #PsyktFokus. Inntektene fra salget av disse går uavkortet til Rådet for psykisk helse. Målet er at det i fremtiden oppleves like normalt å ha vondt i psyken som i ryggen, og at det snakkes åpent om på samme måte. Åpenhet hjelper.

Meldinger fra

Lars Zachariassen har tatt initiativ til #Psyktfokus (se mer i fakta). Han er fysioterapeut, blogger og mannen bak Facebook-gruppen «1 million skritt».

– Jeg får mange meldinger av folk som sliter med psykiske utfordringer, være seg negative tanker, selvbilde, depresjon og angst. Det går inn på meg, sier Zachariassen.

Men det var først da sønnen på 5 år ble rasende og lei seg da han skrev en «O» som ikke var fin nok, at han bestemte seg for å sette i gang kampanjen.

– Jeg vil ikke at han skal vokse opp i en verden, et samfunn, hvor psykiske lidelser er et stadig voksende problem uten at jeg har gjort min del for å påvirke. Vi vet at opplysning og åpenhet hjelper. Gutten min må øve på o-en sin, men han må også se at den er god nok. Den duger, sier Zachariassen, som selv gikk på veggen som ung på grunn av høye forventninger om karakterer og prestasjoner i alle settinger.

Han håper kampanjen gjør folk mer bevisst på eget fokus, egne tanker og også formidler sine utfordringer.

– Mange kjenner de står alene med driten, mens de i virkeligheten er helt normale, sier Zachariassen.

Sørvaags gjennombrudd

For Hanne Sørvaag kom gjennombruddet rett før hun reiste til New York i april i fjor. Da fikk hun beskjed om at hun måtte slutte å klandre seg selv og tenke så negativt fra tre forskjellige hold: Psykologen, yogainstruktøren og en motivasjonstaler.

– Når alle disse sa det, så tenkte jeg at nå ville universet at jeg skulle få denne beskjeden. Samtidig fikk jeg veldig vondt av det jeg hadde gjort mot meg selv. Av at jeg hadde vært så kjip og vendt meg til å snakke nedsettene til meg selv, sier Sørvaag.

Hun skjønte at hun måtte gjøre flere endringer. Dette var noe av det hun fokuserte på:

Bytte ut kjipe tanker med fine tanker.

Fokusere på alt som fungerer, i stedet for det som ikke fungerer.

Tenke «så ille er det ikke» når de nedsettende tankene kom.

Senke kravene og redusere i arbeidsmengde.

– Det er ikke alltid så lett å bytte ut kjempekjipe tanker med fantastiske tanker, og det er lett å havne i samme spor som før. Men nå er jeg etter hvert blitt ganske god på å snu situasjoner eller tankegang ganske raskt, og jeg blir ikke lenger like nedbrutt av det. Jeg skjønner at det var jeg som fikk meg til å føle meg ille og at jeg kan gjøre noe med det, sier Sørvaag.