Langer ut mot populært treningsmerke: – Skaper et urealistisk syn på hva trening og sunnhet handler om

Saken oppdateres.

Hvert år kårer ungdomsorganisasjonen til Redd Barna – Press – årets Gullbarbie, en pris til den reklame- eller medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst gjennom seksualisert og ensidig reklame som spiller på gamle kjønnsroller.

De nominerte i år er treningsmerket Gymshark, Snapchat og undertøysmerket Victoria’s Secret.

– Dette er ikke en pris man skal feire, men en verstingpris man bør skamme seg over å få, sier leder i Press, Mina Vinje.

Slik begrunner Press nominasjonene:

GymShark

«Gymshark fremstiller svært ensidige idealer innenfor fitness, skaper et urealistisk syn på hva sunnhet og trening handler om, og gir inntrykk av at man kun er «fit» og sunn dersom man ser ut som modellene.»

Snapchat

«Snapchat finansieres gjennom annonser og reklamer som brukere ufrivillig får opp på skjermen mens de bruker appen. Disse reklamene kan være for fettreduksjon, lipfillers, retusjeringsapper og liknende. Snapchat har også filterfunksjoner som kan bidra til å skape et ensidig bilde av skjønnhet.»

Victoria's Secret

«Har lenge vært det største moteshowet i verden, hvor de illustrerer en «fantasi». Direktøren har selv gått ut og sagt at transpersoner og «tjukke» personer ikke er velkommen i deres moteshow. Deres gammeldagse syn på kjønn, og ensidige skjønnhetsideal utestenger mangfoldet i samfunnet.»

– Verstinger over tid

Prisen kåres gjennom avstemming på nett.

– Noen av kandidatene har utmerket seg som verstinger over tid, mens andre er relativt ukjente for mange av oss. Alle er nominert på grunn av reklame som bidrar til at ungdom ikke er fornøyde med eget utseende. Akkurat det er lite å være stolt over, sier Vinje.

Hun forteller at unge i dag blir bombardert med reklame gjennom mobiltelefonen sin.

– Ofte ser vi de samme idealene, seksualiserte budskap og gamle kjønnsrollemønster. Når reklame- og medieaktører tjener store penger på at unge ikke har det bra med seg selv, så må vi si ifra, sier hun.

– Vi har retningslinjer

Alle tre nominerte har blitt kontaktet, men kun Snapchat har svart på kritikken.

En talsperson fra den populære appen skriver i en e-post at Snapchat har retningslinjer for annonsering som forbyr reklame for plastisk kirurgi til personer under 18 år.

Utenom dette har de ingen kommentar til nominasjonen.

Utseende- og kroppspress

Tall fra Ungdata – en ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det – viser at mange ungdom i dag sliter med press rundt kropp, skoleprestasjoner og følgere på sosiale medier.

I undersøkelsen som ble gjort i 2018 svarte 40 prosent at de opplevde «en del press», «mye press» eller «svært mye press» om å se bra ut eller ha en fin kropp.

– Reklame og mediebransjen har et stort ansvar. De har ofte fokus på hvordan du kan få den perfekte kroppen, og viser til de «fine» kroppene, sier Vinje.

– Det er ikke prisen i seg selv som er det viktigste, det er mer beskjeden de får om å skjerpe seg. Vi forsøker å overleve prisen til vinneren, men det er ikke alle som ønsker å ta den imot, sier hun, og innrømmer at det kan bli vanskelig å få kontakt med de utenlandske selskapene.

– Jeg håper at vi i fremtiden ikke trenger å dele den ut. Det er jo målet! Men det er en lang vei å gå.