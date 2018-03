Norges største treningssenterkjede med ny satsing

Slutt for bakeri på Bakklandet: - Beina forsvant under oss

Sprekpodden: Restituere deg best mulig etter trening? To faktorer er spesielt viktige.

Saken oppdateres.

Laila Røyne følger med når datteren Mina Celine Røyne trekker ned vektstangen. På dagens treningsøkt er det armer som står i fokus.

– Jeg vil helst trene hele kroppen i samme økt, mens Mina pleier å dele det opp, sier Laila Røyne.

De har akkurat begynt å trene på Sats Base i Drammen, et nystartet senterkonsept fra Sats Elixia. Lenge fantes det bare to slike sentre i Drammen, men torsdag åpnet to sentre i Kristiansand, og målet er å åpne slike sentre flere andre steder i Norge.

– Det er veldig sterk konkurranse i Norge. Derfor måtte vi tenke nytt, sier Paal Hansem, sjef for etablering og oppkjøp i Sats Elixia.

Målet er å ta større grep om lavprismarkedet. Sentrene er mindre, har færre gruppetimer og mindre bemanning enn de tradisjonelle Sats Elixia-sentrene. De har heller ikke barnepass. Men til gjengjeld er prisen lavere enn på de «vanlige sentrene».

Målet er å tilpasse seg til et marked der ikke alle kunder ønsker «full pakke», slik som mor og datter Røyne.

– Vi har ikke behov for gruppetimer eller barnepass. Vi får dekket behovet vårt her, sier Laila Røyne.

Måtte ta grep

For Sats Elixia var det også viktig å ha en mer fleksibel medlemsmodell der man kun betaler for det man bruker, forteller Paal Hansem. Han er også administrerende direktør og medeier i lavpristreningskjeden Fresh Fitness. Denne eies i hovedsak av morselskapet til Sats Elixia, Health & Fitness Nordic (HFN).

– Ved å gjøre dette konkurrerer vi bedre med lavprisaktørene. Vi tar den effektive driftsmodellen til Fresh og kombinerer med kvaliteten til Sats Elixia, sier Hansem.

– Hva skjer med Fresh Fitness videre?

– Fresh Fitness består som lavpriskjede og har en sterk posisjon innen dette segmentet i Norge. Vi vil derimot ikke etablere både Sats Base-senter og Fresh Fitness-senter i samme område. Sats Base vil vokse i områder der vi tror det er mer hensiktsmessig med Sats som merkevare, men der det i dag ikke finnes et stort nok befolkningsgrunnlag for å etablere en «vanlig» Sats, sier Hansem.

Opp 23 prosent

I tillegg vil de etablere Sats Base i områder der de kan forsterke Sats’ posisjon i et allerede etablert marked.

– Dette kan skje gjennom nyetablering av senter eller via oppkjøp, sier Hansem.

Han forteller at foreløpige tall for Drammen, viser at Base-sentrene har vært en suksess.

– Vi har økt medlemssalget med 23 prosent om du sammenligner februar i år med i fjor, sier Hansem.

– Fordrer at vi blir bedre

De siste årene er det innenfor lavpris og nisje man har sett den største veksten i nye treningssentre, ifølge Virke Trening.

Flere av lavprisaktørene vi har snakket med er positive til enda mer konkurranse.

– Sats Elixia gjør en kjempejobb med sitt nye konsept og dette fordrer bare at vi blir bedre på det vi gjør, sier Øyvind von Streng-Alfheim, som driver lavpriskjeden iTrain på Vestlandet.

Han tror konkurransen fremover først og fremst blir tøff for de som har et treningssentertilbud mellom fullpris og lavpris.

– Sats Elixia tilbyr fra før et fullverdig konsept i øvre prissjiktet og Sats Base i det nedre. Min antakelse er at dette blir tøffest for sentre som ligger i midtsjiktet. Da blir det lett for at kundene hopper opp eller ned, mener von Streng-Alfheim.

– Klarer seg uansett

Svein Rønningen driver lavpriskjeden Bare Trening sammen med Christian Arnesen. Han mener det bare er bra med skjerpet konkurranse.

– De som driver bra klarer seg uansett, sier Rønningen.

Bare Trening har 11 sentre i Stor-Oslo og på Sørlandet, med totalt knappe 22.000 medlemmer. De har, i motsetning til mange andre i bransjen, drevet med gode marginer de siste årene, slik Dagens Næringsliv tidligere har omtalt.

Mener det blir vanskelig å overleve

Hasse Hoftvedt er mer skeptisk. Han var med på å etablere Sats på begynnelsen av 1990-tallet. Nå leder han lavpriskjeden Fitness.Xpress, som har 10.100 medlemmer fordelt på fire treningssentre i Oslo-området.

Hoftvedt har tidligere gått hardt ut mot Konkurransetilsynet for at de godtok sammenslåingen av Sats og Elixia i 2013. Han mener at Sats Base-satsingen er nok et bevis for at godkjennelsen var en tabbe.

– Sats Elixia har de beste lokasjonene, største lommebøkene og største ressursene på backoffice-funksjoner. Med Sats Base bruker Goliat den enorme styrken de har, til å få enda sterkere fotfeste og skape en monopolistisk rolle. Da må vi gjøre veivalg, som å lage bedre sentre, reinvestere enorme penger, oppgradere renholdet eller få inn flinkere folk som koster mer, sier Hoftvedt.

– Men hvis dere og andre i bransjen må gjøre slike valg, vil det vel være bra for folk flest med konkurranse?

– Jo, men jeg er redd dette fører til at sånne som meg kaster kortene, for det er allerede knalltøft å drive i denne bransjen. Da ender man opp med en monopolist som styrer hele Treningssenter-Norge, og da kan også kundene ende opp med høyere priser, mener Hoftvedt.

Nysatsing

Anne Thidemann i Virke Trening vil ikke mene noe om konkurransesituasjonen i lavprismarkedet. Men hun synes det er smart av Sats Elixia å tenke nytt.

– Det er spennende når en så stor aktør bruker eksisterende kompetanse på å innovere. De har alle forutsetninger for å lykkes, mener Thidemann.