Refser ny norsk healingstudie: – Fullstendig bortkastet bruk av forskningsmidler

En lenestol med et lilla strekklaken står i midten av det hvitmalte rommet i leiligheten i Bergen. Det eneste som avslører at rommet blir brukt til alternativ behandling, er et lite bord med en CD-spiller, et telys og en pose med fargede stener.

Bjørg Neverdal (66) er både tannlege og healer, og har praktisert begge deler i over tjue år.

– Healere er ikke tryllekunstnere. Jeg kan ikke bestemme meg for at jeg skal helbrede et dårlig kne eller en vond skulder, men jeg kan hjelpe energiene i kroppen til å helbrede seg selv, sier hun.

Tannlegen fra Øygarden har selv lest, kurset og utdannet seg innen healing i en årrekke, og tar imot kunder ved side av tannlegepraksisen.

– Som tannlege kommer jeg fra den tradisjonelle medisinen. Jeg hadde derfor behov for å få litt kjøtt på bena, sier hun.

En av de første

En ny norsk studie på healing, som ble publisert i høst, viste at deltakerne i snitt opplevde en bedring på 50 prosent etter avsluttet behandling.

Studien, gjennomført av Sørlandet sykehus og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), er en av de første norske studiene som er gjort på denne type behandling.

– Resultatene i studien er vitenskapelig basert, sa overlege ved Sørlandet sykehus og spesialist i psykiatri, Olav Knudsen-Baas, til Arendals Tidende som først omtalte studien.

Nå reagerer eksperter sterkt på hvordan studien fremstiller den alternative behandlingen.

– Dette er ren overtro

– Jeg syns det er rart at Sørlandet sykehus – som prøver å bli et universitetssykehus – bruker ressurser på denne type forskning. Vi har stor etterspørsel etter psykiatertimer og jeg stiller meg undrende til at sykehuset da prioriterer tid til dette.

Det sier kommuneoverlege i Arendal og professor ved Universitetet i Oslo, Preben Aavitsland. Han understreker at to ting må være på plass i helseforskning: et fornuftig grunnlag og god metode.

– I denne studien er ingen av delene på plass. Det finnes ingen beviser på at det å holde hender på et menneske utløser noe som helst form for helbredende energi. Dette er ren overtro, sier han.

«Bortkastet»

Han mener dette er bortkastede forskningsmidler, og er kritisk til at staten holder et institutt som driver med slik forskning.

– Det bekymrer meg også at folk med alvorlige sykdommer nå skal tro at healing kan helbrede dem.

Per Engstrand fagdirektør på Sørlandet sykehus ønsker å ikke kommentere kritikken direkte, men sier dette:

– Sørlandet sykehus har vært med på støtte denne studien med forutsetning om at den ble gjennomført under forskningssenteret i Tromsø.

Følte seg bedre

92 personer deltok i studien, hvorav 74 kvinner. Over 80 prosent meldte om kroniske plager, fra psykiske problem, smerter, utmattelse eller «annet».

I snitt opplevde deltakerne bedring på 50 prosent i løpet av behandlingstiden.

Seniorforsker Agnete Kristoffersen var prosjektleder for studien og ansatt ved NAFKAM. Hun sier at studien ikke kan si noe om pasientenes bedring skyldtes healing, fordi de verken hadde kontrollgruppe eller andre kontrollerte faktorer.

NAFKAM NAFKAM er et nasjonalt senter for forskning på og faktaopplysning om alternativ behandling.

Ligger under Universitetet i Tromsø og er finansiert av helsemyndighetene.

Hensikten med NAFKAM er å bidra til økt sikkerhet, slik at pasienter kan ta kunnskapsbaserte valg når de bruker helsetilbud utenfor helsevesenet.

– Dette er en observasjonsstudie der vi observerer hva som skjer i klinisk praksis. Studien forteller oss at de som oppsøker healer i all hovedsak er kvinner med sammensatte plager, og at de i snitt opplevde en bedring etter behandling, sier hun.

Offentlig finansiert

Forskeren understreker at det ikke ble søkt om eksterne forskningsmidler til studien, men at forskerstillingene ble finansiert av NAFKAM og Sørlandet sykehus.

– Hvorfor skal man bruke forskningsmidler på dette?

– Siden mange bruker healing er det viktig å undersøke fenomenet, hvordan pasientene opplever dette og ikke minst for å kartlegge eventuelle bivirkninger av healing og om bruk av det kan påvirke annen behandling som pasienten mottar, sier Kristoffersen.

4 av 10 fikk bivirkninger

Deltakerne i studien betalte selv for healingen. Selv om de aller fleste rapporterte bedring, opplevde 40 prosent av deltakerne i tillegg ugunstige effekter.

– Mange av pasientene rapporterte forbigående forverring av plagene sine eller andre negative effekter, som hodepine, tretthet eller smerter, sier Kristoffersen.

– Dette oppsto rett etter behandlingen og varte mindre enn 24 timer etter endt behandling. Vi vet ikke om disse effektene skyldtes healingen eller ikke, sier hun.

– Verdiløs studie

Gunnar Tjomlid, forfatter av boken Placebodefekten og mangeårig kritiker av alternativ behandling, reagerer også på studien.

– Jeg er helt for at vi skal forske på healing og annen alternativ behandling, men da må studiene være forskningsmessig gode, sier han.

– Denne studien forteller oss ikke noe annet enn at de som deltok sier at de følte seg bedre. Og er det noe vi vet fra før så er det at personer kan oppleve en rekke uspesifikke behandlingseffekter av all type behandling.

Han problematiserer også at deltakerne i studien betalte for healingen, og dermed var økonomisk og emosjonelt investert i å føle en bedring.

– De fleste pasientene hadde kroniske plager, og disse vil alltid ha perioder med bedring over tid. Derfor vil enhver selvrapportert forbedring ikke være noe annet enn forventet – uansett hva pasienten foretok seg. Studien er derfor verdiløs.

Healing Fellesbetegnelse for ulike teknikker som skal psykisk og fysisk helbrede uten bruk av konvensjonell medisin.

Healere mener at kroppen kan helbrede seg selv når energisystemet er i balanse.

Healing baserer seg på ren tro, og har ingen forankring i kunnskapsbasert medisin eller naturvitenskap.

Ifølge SSB brukte nordmenn i 2012 3,8 milliarder kroner på alternativ behandling.

Det er tidligere gjort kartleggingsstudier på healing i Norge er hvor mange som bruker healing i Norge. Forrige kartleggingsstudie gjort i 2016 viste at 1.1 % av Norges befolkning gikk til healer i løpet av et år. Tidligere tall viser at 16.8 % hadde oppsøkt healer en eller annen gang i løpet av livet. Studier gjort i syke populasjoner viser vesentlig høyere tall.

– Truer det etablerte

Bjørg Neverdal tror mye av kritikken og skepsisen til healing kommer av at det er noe ukjent som kan true det etablerte.

– Jeg stiller aldri diagnoser, eller fraråder noen å ta medisinen sin. Jeg lover heller aldri kundene mine noe som helst, men gir dem tips om hvordan de kan leve sine egne liv bedre, sier hun.

Hun understreker at healing ikke skal erstatte medisin, men være et supplement.

– Jeg startet med dette med et ønske om å hjelpe folk. Enkelt forklart er healing overføring av energi mellom mennesker. Smiler du til noen, smitter den positive energien, sier 66-åringen.