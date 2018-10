Regjeringen vil kutte i sukkeravgiften på sjokolade og godteri, men vil fremdeles skattlegge sukkerfri brus

Stoltzekongen leverte i høljeregnet: Vant for syvende gang

Mandag klokken ti la Regjeringen frem forslag til neste års statsbudsjett.

Under «Regjeringens satsinger» var reversering av avgiftene på sjokolade- og sukkervarer trukket frem.

Avgiftskuttet gjelder sjokolade og godteri, men ikke saft, brus og sukkerfri brus.

«Høl i hue»

– Dette er fullstendig helsemessig ulogisk. Og med fare for å virke respektløs: helt «høl i huet».

Det sier Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

– Dette er i alle fall ikke begrunnet i helse. Å kutte i avgiften på sjokolade og godteri vil bidra til dårligere helse, til fedme og økt risiko for tidlig død og hjerte- og karsykdommer, sier han.

Billigere sjokolade

I 2012 vedtok Verdens helseforsamling å redusere risikoen for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent innen 2025. Ikke-smittsomme sykdommer er blant annet hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes.

Året etter foreslo en ekspertgruppe hvordan Norge kunne nå målet, blant annet ved å øke avgiften på usunne produkter.

Nå reagerer Hjelmesæth på at regjeringen viser vilje til å endre avgiften, men på helt feile, helsemessige premisser.

Imot hele avgiften

Ved nyttår økte Regjeringen sukkeravgiften på sjokolade og sukkervarer med 80 prosent som en del av budsjettforliket. Avgiften på brus og mineralvann økte med 40 prosent.

Sylvi Listhaug (Frp) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sier hun er veldig glad for at regjeringen nå senker denne avgiften.

– Staten skal ikke legge seg borti om folk vil ta seg en sjokolade eller ikke. Frp har vært mot avgiftsøkningen hele veien, sier hun.

Listhaug svarer ikke på BTs øvrige spørsmål om sukkeravgiften i et helseperspektiv, men understreker at Norge har stolte arbeidstradisjoner som sjokoladeprodusent, og at det er en del av vår kultur.

– Da avgiften ble økt, kostet en sjokolade dobbelt så mye som norske forbrukere betalte i svenske grensebutikker. Dette går direkte utover norske produsenter av sjokolade og er til fordel for utenlandske bedrifter, sier hun.

Ulønnsom grensehandel

Regjeringens forslag er å reversere avgiften til prisjustert nivå for 2017. Dette mener de vil gjøre grensehandel og netthandel av avgiftsbelagte produkter mindre lønnsomt.

De vil også opprette et utvalg, hvor næringen vil bli invitert, som skal se på avgrensinger i sukkervareavgiften og vurdere avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

– Slik kan avgiftene bli mer treffsikre som virkemidler i helse- og ernæringspolitikken, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Kiwi: – Priskutt funker

I dag er det lite eller ingen prisforskjell på brus med og uten sukker. Da vi sjekket brusprisene på de største matvarebutikkene, var prisen på en stor flaske med Coca-Cola, Coca-Cola light og Pepsi Max stort sett lik.

Matvarekjeden Kiwi valgte i april – uavhengig av sukkeravgiften – å kutte prisene på all sukkerfri brus.

– Vi senket prisene på lettbrus fordi brus er blant de største kildene til sukkerinntak i Norge. Før priskuttet var 54 prosent av all brusen vi solgte uten sukker. Etter priskuttet økte salget med ti prosentpoeng, sier Kristine Arvin i Kiwi.

Hun forteller også at salget på brus med sukker har gått ned.

– Det viser tydelig at pris er et effektivt virkemiddel for å påvirke hva kundene legger i handlekurven, sier Arvin.

– Gambler med folkehelsen

Bryggeri- og drikkevareforeningen reagerer sterkt på at regjeringen har valgt å videreføre brusavgiften.

– Å opprettholde brusavgiften er bevisstløs næringspolitikk og gambling med folkehelsen, sier direktør Petter Nome i en pressemelding.

Han mener forslaget er en hån mot det bransjen har gjort for å redusere sukkerforbruket i befolkningen.

– Brusprodusentene har arbeidet systematisk gjennom flere år, noe som har gjort at Norge er i verdenstoppen når det gjelder andelen sukkerfri brus. Dette velger regjeringen å undergrave, sier Nome.

Lerum: – Vi er skuffet

Saft- og syltetøyprodusenten Lerum – som blant annet står bak den sukkerfrie saften Zeroh! – sier de er skuffet over regjeringen.

Avgiften på brus og mineralvann koster bedriften 16 millioner i året, og har lenge fryktet at produktene deres blir så dyre at forbrukerne velger dem bort.

– Dette er ikke en hyggelig melding å få, sier administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug til NRK.

– Jeg ville trodd at de ville se på hele avgiften, ikke bare på denne delen, sier hun.