Remy (20) tar et oppgjør med kroppspress. Nå topper han omstridt modellkonkurranse.

Per byttet ut et langt liv på rus med fast arbeid

Forsvarsdepartementet bekrefter at Russland forstyrret GPS-signaler under Trident Juncture

Thor (37) lever på 1500 kalorier om dagen. Her er matvarene som gjør deg mett uten at du legger på deg.

Forsvarsdepartementet bekrefter at Russland forstyrret GPS-signaler under Trident Juncture

Saken oppdateres.

Remy Berland (20) studerer spesialpedagogikk i Bergen og jobber i barnehage, men har de siste to uker kuppet modellkonkurransen til solariekjeden Brun og blid.

– Jeg har selv vært den usikre fyren. For to-tre måneder siden hadde jeg aldri vært komfortabel med å vise frem kroppen min slik.

Konkurransen, som har vært gjennomført hvert år siden 2010, søker kjedens neste frontfigurer og vinneren kåres av folket.

Glansbildet til livs

Berland meldte seg på for å rette oppmerksomheten mot kroppspress i samfunnet, og har virkelig truffet en nervene: Tirsdag lå han flere tusen stemmer foran de andre deltakerne.

Det var Haugesunds avis som først omtalte saken.

– Det er ikke til å legge skjul på at tidligere vinnere ikke har sett ut som meg, men vært et glansbilde av den «perfekte» sommerkroppen, sier han.

– I dag blir barn og unge bombardert av plakater og instagramprofiler med halvnakne, slanke og veltrente mennesker. Slik er ikke verden. Vi trenger å fronte et sunt og normalt kroppsbilde, og jeg håper å bidra til dette.

– Et sunnere kroppsbilde

Og Berland vet hva han snakker om. For et drøyt halvt år siden veide 20-åringen 120 kilo. Så tok han grep, og i sommer gjennomførte han to halvmaraton.

– Helse bør alltid gå foran utseende. Vi trenger et større mangfold av rollemodeller. Ikke bare i Brun og blid-kampanjer, men i hele reklame- og modellbransjen, sier han.

– Jeg er ikke den første som har prøvd å rette oppmerksomheten mot dette. Mange før meg, spesielt kvinner, har tatt opp denne kampen før. Men endring skjer ikke over natten, og jeg tror det er like viktig at menn også fronter kampen mot kroppspress.

Oppgitt over kritikken

Thorbjørn Frantzen, daglig leder i Brun og blid, understreker at dersom Remy har folket i ryggen hele veien kan han absolutt gå helt til topps. Han er likevel oppgitt over kritikken.

– Vi får alltid kritikk på det kun er de «perfekte» kroppene som vinner. Men han her er et bevis på at det ikke stemmer. I denne konkurransen er det folket som bestemmer, ikke vi, sier han.

Han påpeker at det eneste kriteriet for deltakerne er at de må være over 18 år.

– Før fantes det ikke modellkonkurranser som ikke stilte krav til høyde, vekt og sivilstatus. Vi åpnet dermed opp for mer mangfold, sier han.

– For å lage krøll

Solariegründeren sier han er enig med 80–90 prosent av det Berland sier.

– Men det er to ting jeg ikke liker. Jeg tror at han kanskje gjør dette på gjøn eller for å lage krøll. Det andre er det at dette kanskje frarøver andre – som faktisk har en drøm om å være modell, men ikke passer i andre konkurranser – muligheten til dette. Og det bekymrer meg, sier han.

– Har Brun og blid en rolle i kampen mot kroppspress blant unge?

– Alle bør forsøke å hindre kroppspress, og vi mener vi gjør det med en åpen konkurranse. Samtidig selger vi en tjeneste der klær skal av, og derfor er modellene våre lettkledde, sier Frantzen.

– Dere blir også kritisert for at dere har for lite mangfold blant modellene dere bruker. Jobber dere aktivt for å endre dette?

– Vi har brukt alle farger på modellene våre – fra svarte til hvite, selv om de ikke har vunnet konkurransen. Og vi har brukt alle kjønn, eller nå er det bare to kjønn da, men vi har brukt både menn og kvinner, sier han.

– Ekstremt ensidig reklame

Brun og Blid ble i 2017 nominert til årets Gullbarbie – en pris til aktører som skaper press blant barn og unge.

Prisen deles ut av Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna. De begrunnet nominasjonen med at solariekjeden har ekstremt ensidige reklame i offentlig rom, med lettkledde og like modeller.

– Der er viktig at store aktører som Brun og blid er klar over hvilken påvirkningskraft de har når de arrangerer en konkurranse hvor man sette kropper opp mot hverandre og stemmer på den «fineste» kroppen, sier Press-leder Mina Vinje.

– Ved å kåre en kroppsvinner, forteller man indirekte at andre kropper er «feil». Det er kult at noen kupper konkurransen for å sette søkelyset på press, men vi mener konkurransen i utgangspunktet er svært problematisk.

Hetset på nett

Solariekjeden har årlig over seks millioner besøkende i året, fordelt på rundt 130 solsentre. Berland er oppmerksom på at stuntet hans kan gi mer PR til kjeden.

– Jeg håper ikke dette bidrar til at folk sitter igjen med et ønske om å ta mer sol, men at vi kan skape et bevisst forhold til kroppspress, sier han.

– Hvilke reaksjoner har du fått?

– Folk er stort sett positive og heier på meg. Men jeg får også hatske kommentarer fra folk som sier jeg burde dø. Her en dag var det en som spurte meg hvordan jeg kunne være lykkelig når jeg ser ut som en feit «Big Mac», sier 20-åringen.