«Slankepulver» møtes med sterke reaksjoner: – Grovt misvisende

Saken oppdateres.

– Hva er det her for noe? Er det en dårlig spøk eller en aprilsnarr som har gått ut for tidlig, tenkte personlig trener Helene Drage da hun så instagraminnlegget til Tights.no.

På Instagram og Facebook reklamerer nettbutikken Tights.no for proteinpulveret Stardust, som ifølge dem «øker forbrenningen og bedrer metthetsfølelsen». I innleggene linker de produktet til navnene «Beauty Whey» og «Slim Body».

I kommentarfeltene har flere uttrykt sin frustrasjon:

«Fettforbrennende pulver? Hvordan? Beauty Whey? Blir man penere? Nei, dette er for dårlig», er det en som skriver.

«Skammelig, rett og slett skammelig! Ble både skuffet og trist da jeg fikk reklame for denne på mail», kommenterer en annen.

«Kan dere vennligst vise til den studien som viser at dette proteinpulveret har en fettforbrennende effekt, og forklare hvordan dette foregår i praksis? Jeg venter i spenning. PS: Velkommen til 2019», skriver en tredje.

Les Tights.no sitt svar lengre ned i saken.

– Uærlig markedsføring

Martin Norum har master i idrettsernæring og er faglig ansvarlig i Sprek Fritid. Han mener Tights.no opptrer uetisk i frontingen av sine produkter.

– Tights.no driver målrettet uærlig markedsføring av ikke bare dette produktet, men også flere andre produkter i samme kategori, i likhet med nært sagt alle andre kostilskuddsleverandører.

Han mener at det er ekstra kritikkverdig at de misbruker vitenskap til å danne et feilaktig bilde av at produktet har spesielt effektive ingredienser som skal øke fettomsetningen eller energiforbruket.

– Måten de gjør dette på er selektivt å plukke sitater fra en kjent faktaside om kosttilskudd, og de utelater derfor å ta med totalvurderingene som finnes omkring alle ingrediensene.

Ifølge ham har ingrediensene i dette produktet en marginal til ingen effekt i studiene som er gjennomført, og ingen av de viser noen gode langtidseffekter.

– Å kalle et proteinpulver, uavhengig av om det inneholder disse ekstra-ingrediensene eller ei, for fettforbrennende, er grovt misvisende.

– Fettforbrennende

Deleier og produktutvikler i Tights.no, Gard Valderhaug, sier at produktet blir kalt fettforbrennende fordi det inneholder noen ingredienser som du finner i rene slankeprodukter.

– Ifølge markedsføringsloven er ikke det nok til å hevde at produktet er fettforbrennende?

– Det er fettforbrennende i lik grad som andre fettforbrennende produkt man får kjøpt i Norge. Nøyaktig hvor stor effekt det har er individuelt.

– Har dere i Tights.no forskning som viser at Stardust har en fettforbrennende effekt?

– Jeg forsøkte å finne noe, men det tar litt tid å finne konkrete studier da mye av produktutviklingen er gjort av eksterne. Ingrediensene i dette proteinpulveret er stort sett de samme som for eksempel i fettforbrennere som selges i dagligvare, helsekost og andre steder. Det er med andre ord ganske «vanlige» ingredienser i slike produkter som selges ganske bredt i Norge.

Valderhaug erkjenner at de også må ta en gjennomgang av de påståtte effektene.

– Vi må gå over og se om vi må forandre litt på påstandene, det er godt mulig.

– Kynisk og lite gjennomtenkt

Livsstilsblogger og personlig trener Helene Drage mener Tights.no bør følge bedre med på hvilken tid vi lever i.

– Stadig flere unge sliter psykisk som følge av kroppspress. Niåringer ønsker å trene for å bli slankere. Når man da markedsfører slankende produkter og velger å kalle det for Beauty Whey og Slim Body, da er man kynisk, for man vet jo at det selger. Jeg opplever det som veldig lite gjennomtenkt.

Ifølge Valderhaug markedsfører de aldri produkter som har noe med vektnedgang å gjøre.

– Det kunder har oppfattet som markedsføring her har nok bare vært at man som normalt har lagt ut et bilde av nyheter på Instagram og Facebook. Det kan selvsagt også kalles for en form for markedsføring og burde nok ikke vært gjort på akkurat disse produktene.

Ifølge Valderhaug tar de kritikken på alvor.

– Basert på tilbakemeldinger fra kunder innså markedsavdelingen at spesielt navngivningen ikke hadde gjennomgått en god nok kvalitetskontroll underveis. Dette vil derfor justeres på i løpet av de neste par månedene.

Uheldig, mener Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet mener slik markedsføring bør unngås.

– Vi har ikke vurdert lovligheten av reklamen, men dette er et typisk eksempel på en type markedsføring vi ikke trenger mer av, som henvender seg til en sårbar forbrukergruppe vi vet er lett påvirkelig. Det er et uheldig budskap og unødvendig markedsføring, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Skjelbostad understreker også at den påståtte effekten av slike produkter må være godt dokumentert.

– Det er krav til vitenskapelig dokumentasjon som viser at produktet har den effekten som det hevdes. Det holder ikke at en av flere ingredienser er testet, i utgangspunktet må produktet i sin helhet dokumenteres. Det må være foretatt av uavhengige parter.

– Ting skjer litt fort i blant

Valderhaug ønsker å gi en beklagelse på vegne av Tights.no.

– Kunder som har følt seg støtt av disse produktene ønsker vi å beklage til. Responsen er tatt til etterretning og vil brukes når produktene reevalueres med tanke på navn og eventuelle signaler de gir. Som en såpass ung bedrift kan ting skje litt for fort iblant, men vi er de første til å beklage når noe kommer feil ut.