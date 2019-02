Sprekpodden: Denne treningen gjør deg smartere og lykkeligere

Er det noen grunn til å hisse seg opp over Britannias eksklusive klubb for spesielt inviterte medlemmer?

– Vi var rett og slett lei av å sitte og fortelle pasientene våre at de måtte være i fysisk aktivitet, uten at noe skjedde.

For noen år siden startet hjerneforsker og fastlege Ole Petter Hjelle, og de andre legene på Åsgårdstrand legekontor, en treningsgruppe for pasientene sine. Det ble stor suksess.

– Folk vet at det er bra å trene for den fysiske helsen, men at fysisk aktivitet også er bra for den mentale helse, er et underkommunisert tema, sier han.

Bedre enn sudoku og kryssord

– Er fysisk aktivitet bedre hjernetrim enn sudoku og kryssord?

– Løser du masse kryssord, så blir du veldig til å løse kryssord. Men det har ikke de store ringvirkningene på våre kognitive funksjoner, som det å huske, planlegge og gjennomføre, sier Hjelle.

Han forklarer at når pulsen vår øker, skilles det ut vekstfaktorer i hjernen som beskytter hjernecellene våre og gjør at cellene kommuniserer bedre.

Forskning viser også at det dannes nye hjerneceller i enkelte deler av hjernen, under aktivitet.

– Men skal man få denne effekten, må man rett og slett være i aktivitet.

Få opp pulsen

Forskning viser også at fysisk aktivitet reduserer risiko for depresjon og demens, øker intelligensen, bedrer hukommelsen, gjør deg mer kreativ og gir deg et lengre og bedre liv.

Hjelle forteller at det viktigste for å hente ut disse fordelene er å få opp pulsen.

– Men dersom du skulle valgt en aktivitet – som i størst mulig grad stimulerte flest mulig hjerneområder – pleier jeg å si ballspill. Da får du opp pulsen, du samarbeider, har taktikk, koordinasjon, balanse og strategi, sier Hjelle.

