Sprekpodden: Dette er lure valg og løsninger når man vil ned i vekt

Sprekpodden live: Hvordan lykkes du med å løpe halvmaraton på under to timer?

Saken oppdateres.

– Finnes det snarveier dersom man vil ned i vekt?

– Her skal jeg egentlig si nei, men det finnes alltid snarveier. Skal du fort ned i vekt kan du jo alltids hoppe på en pulverkur. Tidligere tenkte man at dette ikke var noe lurt, men i nå åpner eksperter faktisk opp for at det ikke er så ille, dersom det er det man trenger for å kickstarter motivasjonen.

Det sier klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius, gründer og daglig leder av Bramat.no.

– Men man kan ikke gå på en pulverkur resten av livet. Så nøkkelen er å finne de gode vanene som holder hele livet ut, sier hun.

Konkrete råd

I denne episoden av Sprekpodden snakker vi med Borchsenius om hvilke konkrete valg man kan ta i hverdagen som gjør at man både kan kose seg, og gå ned i vekt.

– For de fleste vil det å bytte ut brød med knekkebrød være til god hjelp, sier ernæringseksperten.

– Det kan også være lurt å bestemme seg for å begrense antall skiver eller knekkebrød til to.

I tillegg må vi alle – uavhengig om vi vil ned i vekt eller ei – spise mer grønnsaker, understreker ernæringseksperten.

– Ha tomater på kjøkkenbenken og en gulrot i vesken. Da blir det lettere.

Handler om mengde

– Alt i alt handler et sunt kosthold om mengde. Du kan spise alt, men du må spise mer av det som er bra for deg, sier Borchsenius.

Hun påpeker at det også kan være lurt å tenke igjennom hva du lettere kan gi opp, og fokusere på det man klarer – ikke det man ikke klarer.

Hør flere av rådene hennes i ukens episode av Sprekpodden.