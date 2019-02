Sprekpodden: Hva er egentlig greien med triatlon?

Dag 6: Har du peiling på vintersport? Ta VM-quizen her

Når det tidligere var nok å delta på halvmaraton – eller kanskje til og med et sentrumsløp – for å vise omverden at man er en sprek type, er det nå triatlon som gjelder.

For å finne svaret på hvorfor triatlon er blitt så populært har Sprekpodden hatt besøk av Heidrun Holdus, fysioterapeut og ivrig triatlondeltaker.

– Jeg har alltid likt å trene, men at jeg begynte med triatlon var egentlig tilfeldig, forteller hun.

Fellesskapet

– Det er ulike grunner til at folk starter med dette, men jeg tror fellesnevner for at folk fortsetter med det er de flotte naturopplevelsene og det sosiale man får dersom man er medlem i en klubb, sier Holdus, styremedlem i Oslofjord Triatlonklubb.

– Man deler opplevelser, svette og tårer. Man blir godt kjent, ler hun.

Dette er et triatlon

Triatlon er en konkurranse med tre deler – svømming, sykling og løp.

Det finnes flere ulike distanser:

Sprint – 750 meter svømming, 2 mil sykling og 5 km løp.

Olympiske distanse eller normaldistanse – det dobbelte av en sprint.

Halvdistanse – 1,9 km svømming, 9 mil på sykkel og et halvmaraton.

Full distanse – 3,8 km svømming, 18 mil sykling og et maraton (42 km).

Hvem er de?

Men hvem er de, disse som kaster seg i kaldt vann, sykler i timevis og avslutter med flere kilometer løp?

– Det er alle mulig folk, og triatlonfolk er absolutt ikke en homogen gruppe. Vi har med folk i alle aldre, yrkesgrupper, trente og utrente, overvektige og undervektige, sier Holdhus.

Hun kjenner seg heller ikke igjen i det «ekstreme».

– Overhodet ikke. Jeg tror triatlon kan være den nye folkesporten. Alle kan gjøre det, og det er skånsom og morsom trening.

Ble du nysgjerrig? Hør Sprekpodden hvor vi snakker om fallgruver, tips og triks og hva som er den største utfordringen med triatlon.