Richard (42) ruset seg og slet veldig psykisk. Et nytt treningstilbud forandret livet.

Slik bør kostholdet ditt være før og etter trening: Her er seks enkle råd

Sprekpodden: Slik kom Jann Post i knallform og gikk ned 25 kg på et år.

Sprekpodden: Ulike mål – ulike økter. Her er intervallene som passer deg.

En tidligere rørlegger kastet lys over luktmysteriet på folkebiblioteket

Saken oppdateres.

Mange har hørt at 4x4 er en av de beste formene for intervalltrening. Men er det den optimale treningen?

I denne episoden av Sprekpodden har vi besøk av Melina Magulas. Hun er utdannet idrettsfysiolog og jobber som fagansvarlig testleder ved Magnat Center.

Hun forteller om gode intervalløkter og hvordan du bør tenke etter hvert som du blir bedre og bedre trent.

Visste du for eksempel at du kan få dårligere effekt av intervalltreningen dersom du trener for hardt?

Sprekpodden kommer ut hver tirsdag og har som hensikt å inspirere og hjelpe folk til en sunnere livsstil.

Her kan du høre oss/laste oss ned i iTunes.

Her kan du høre oss i Spotify.

Eller du kan høre oss i Acast: