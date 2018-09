Toril (58) sluttet å løpe på grunn av smerter. Slik ble hun kvitt problemene

Da Tor flyttet inn, bodde all slags folk i området. Nå er det annerledes

For 25 år siden sluttet Toril Hagen å løpe på grunn av langvarige knesmerter.

– I slutten av tenårene bodde jeg et år på Malta. Flere ganger i uken jogget jeg på asfalt i for dårlige sko. Det var nok en årsaken til smertene jeg ofte kjente under kneskjellene. I starten av 30-årene sluttet jeg med løpingen, forteller hun.

Hagen, som er utdannet fysioterapeut, lever et aktivt liv, med sykling, svømming og fjellturer. Men jogging har hun ikke orket å prøve igjen før nå. Det har kjentes tungt, og frykten for nye smerter har gjort det til en bøyg.

– Så fant jeg ut at man må kunne løpe fra sin fiende, og løpe til bussen, sier hun humoristisk.

– Og så hang jeg litt etter i motbakkene i fjellet.

Men hvordan kan du som løper unngå skader? Og hva er de vanligste løpefeilene man kan gjøre? Vi har spurt tre eksperter:

1. For intensiv start

Ekspertene er enige om at den største feilen er å øke treningsmengden drastisk på kort tid.

– Man må øke på gradvis. Er man ikke vant til å løpe, kan man ikke begynne å springe to ganger om dagen. Da ber man om trøbbel, sier idrettsforsker Leif Inge Tjelta.

Mye belastning på kroppen og liten tid til restitusjon gir stor sjanse for skader.

– Det kan gå fint å hoppe over noen trinn til et nytt belastningsnivå, men da har man flaks. Det er ikke verdt risikoen, sier Kaja Sætre, spesialist i idrettsfysioterapi.

Har du ikke løpt før, er det lurt å begynne med raske gåturer.

– Var jeg nybegynner, ville jeg gradvis endret gåturene til å bli løpeturer. Først når man klarer å jogge en av gåturene, kan man øke på med en joggetur til i uken, sier tidligere langdistanseløper Ingrid Kristiansen.

2. Ensidig belastning

– Asfalt er ikke farlig i seg selv, men man bør variere underlaget, slik at ikke belastningen på kroppen blir for ensidig, sier fysioterapeut Sætre.

Det beste er å løpe litt på gress, litt på grus, litt på sti, asfalt og tredemølle.

– På tredemøllen blir alle stegene ganske like. Det gir større sjanse for skade enn om man løper i terrenget. Ved å løpe ute får man også mer styrketrening i sener og ledd, sier Kristiansen.

– Veksle også gjerne mellom to ulike par sko, da varierer du belastningen, sier idrettsforsker Tjelta.

3. Feil teknikk

Det finnes måter å løpe på som er mer hensiktsmessige enn andre.

– Skal man plutselig springe på tå, får man garantert problemer med leggene. For utrente vil det gi altfor stor belastning på leggmuskulatur og benhinner, sier Tjelta.

Hans råd er å få hofta opp og frem, over foten, for å opparbeide god fart. I tillegg til å slappe av i skuldrene.

– Løpsteknikk handler om å overføre kraft i riktig retning, men man kan være for svak til å gjøre det rett. Muskulære svakheter kan være en faktor som er med på å bidra til skader. Da kan man ta tak i visse ting ved teknikken, og gjøre øvelser for å bli mer robust, sier fysioterapeut Sætre.

De tre ekspertene er likevel enige om at teknikk ikke er det viktigste med tanke på skadeforebygging.

– Ser du på verdens beste løpere, er det ingen som løper likt. Et godt tegn på god teknikk er at man greier å snakke mens man løper. Teknikken blir til underveis, sier Ingrid Kristiansen.

De fire vanligste skadene

Vi har også spurt Eystein Enoksen om hva som er de vanligste skadene når man løper, og hva man kan gjøre for å unngå dem. Han er professor i treningsvitenskap ved Norges idrettshøgskole.

– Skadene er typiske for løpere som har hatt for rask progresjon eller ensidig belastning på kroppen, sier Enoksen.

Her er hans råd til hva man bør ta hensyn til om man har fått en av de vanligste løpsskadene:

1. Benhinnebetennelse

– Dette er kanskje den vanligste skaden, sier Enoksen.

Benhinnebetennelse gir irritasjon og ubehag i skinneleggen, ned mot ankelen. Man kan fortsette med løping, men i opptreningsfasen bør man ha to dager hvile mellom hver økt. Intervalltrening i motbakke er bra, enten ute eller på tredemølle.

– Da får man snillere landinger. Man kan også løpe i vann.

Nedkjøling etter hver trening med isbit eller isvann over det betente området er bra, gjerne etterfulgt av varme sokker.

– Å øke blodsirkulasjonen til området er viktig, sier professoren.

2. Hamstring

Har man løpt for fort før man var klar for det, kan man få strekk i muskelen på baksiden av låret.

– Da må man redusere intensiteten på treningen, og trappe rolig opp. Da ordner skaden seg som regel i løpet av et par uker. Blodsirkulasjon til musklene er bra, derfor bør man trene.

Nedkjøling, samt et elastisk bind som gir trykk på lårmuskulaturen er også en del av behandlingen.

3. Løperkne

Betennelse i musklene som fester seg på utsiden av kneet er kjent som «runners knee».

– Det kan ta tre måneder å bli bra igjen. Treningsbelastningen må reduseres, og man må variere løpingen med alternativ trening.

Det er også bra å kjøle ned området med en isbit etter trening, og ha et varmt bind rundt kneet når man løper.

4. Skader i akillessenen

– Skader i akillessenen er av de mest alvorlige, og skyldes gjerne løping på hardt og ensidig underlag, sier Enoksen.

Også skader i akillessenen kan ta tre måneder å bli kvitt.

– Kjenner man stivhet i leggene, er det massasje som gjelder for å forebygge skader i seneskjeden eller selve senen.

Mye bedre enn før

Toril Hagen er nå kvitt smertene. For henne ble løsningen å bli med i en gratis treningsgruppe i Stavanger. Etter felles oppvarming løper hun nå intervaller i selvvalgt tempo i tjue minutter, etterfulgt av styrketrening.

Treningsprogrammet Gruppen Toril Hagen nå løper med har som oftest oppvarming, intervalltrening og styrketrening på programmet. Eksempel på trening: Ti minutter oppvarming på gress. Intervalltrening på grus / i skogen med 2x4 minutter, 2x3 minutter, 2x2 minutter og 2x1 minutt, med ett minutts pause mellom hvert intervall. Total varighet: 27 minutter. Ti minutter styrketrening som avslutning, med blant annet knebøy, planken og armhevinger.

– Det går veldig mye bedre enn før, jeg kjenner foreløpig ingenting i knærne. Det er fantastisk, og skyldes nok trening på variert underlag, og at vi oppfordres til å starte opp i svært rolig tempo, sier Hagen.