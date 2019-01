Tre sportskjeder får lavest mulig poengsum i forbrukertest

Treningseksperter og leger sjokkert over slankedebatt: – Kan gi overvektige inntrykk av at de kan droppe å trene

Saken oppdateres.

Forbrukerrådet har kartlagt hvilke forbrukervennlige ordninger ti norske sportskjedene forplikter seg til.

Kartleggingen avdekker overraskende store forskjeller.

– Vi ønsker å informere forbrukerne om de ordningene som finnes der ute og hvordan de skal forstås. I tillegg ønsket vi å kartlegge hvilke kjeder som forplikter seg til hvilke ordninger i de ulike bransjene.

Det sier Pia Cecilie Høst, leder for Forbrukerdialog.

Ønsker å påvirke

Forbrukerrådet har testet kjedene i alt fra åpent kjøp og bytterett, til pris og annonsegaranti.

– Ved å rangere dem på denne måten, håper vi også å påvirke bransjen til å forbedre ordningene sine, sier Høst.

Tidligere har Forbrukerrådet også testet elektronikkjeder og byggevarekjeder.

– Samlet kommer sportsbransjen litt svakere ut enn det vi hadde antatt, sammenliknet med elektrokjedene. Men sportsbransjen kom litt bedre ut enn byggevarekjedene, sier Høst.

Poengsystemet er basert på vurderinger av hvor verdifulle ordningene er for forbrukerne.

– Hvem gir flest dager åpent kjøp, bytterett og annonsegaranti? Hvor fleksible er ordningene? Spesielt dette med åpent kjøp var viktig. Det er bra om det er mulig å angre på et litt dumt kjøp, sier Høst.

Får null poeng

Tre sportskjeder – MX-Sport, Stadion og Sport Norge – fikk null poeng i testen.

– Butikkene i disse kjedene har en løsere kjedetilknytning og velger selv hvilke ordninger de vil tilby forbrukerne. På kjedenivå forplikter ikke MX-Sport eller Stadion seg til noen ordninger, forklarer Høst.

Hun understreker at Forbrukerrådet utelukkende fokuserer på ordninger som gjelder på kjedenivå, da det er komplisert for forbruker å forholde seg til ulike ordninger innenfor én og samme kjede.

– Som kunde er det også en trygghet i at du vet hva du får når du går inn i en butikk, uavhengig av hvor i landet denne ligger, sier Høst.

Ønsket ikke være med

For første gang har Forbrukerrådet også opplevd at en kjede har avslått å delta i testen.

– Sport Norge har ikke ønsket å delta. Vi kunne selvsagt avdekket eventuelle ordninger på egen hånd, men vi har mål om at kjedene skal forplikte seg overfor forbruker på ordningene de opplyser til oss, sier Høst.

Tor Andre Skeie, daglig leder i Sport Norge, forteller at de ikke ønsket å være med i testen fordi de pr. nå ikke har noen universelle ordninger.

– Sport Norge er en relativt fersk kjede, med butikker fra ulike kjeder. Vi holder i disse dager – akkurat i dag faktisk – på å gå gjennom forbrukerordningene, slik at det blir likt for alle butikker, sier han.

– Denne testen kom litt for tidlig for oss. Neste gang er vi garantert med.

– Ikke én butikk

Stadion sport kom også ut med null poeng.

– Vi er en paraplybedrift. Den enkelte butikk og kjøpmann bestemmer egne ordninger. Men det at vi ikke har felles ordninger, betyr ikke at vi ikke har ordninger, sier Gisle J. Daviknes, daglig leder for Stadion AS.

– Mange av butikkene våre er spesialbutikker, fra sykler til fotball. Å ha en universell bytteordning på dette lar seg ikke gjøre, sier han.

Daviknes understreker også at Stadion sport ikke fronter seg som en kjede, og at det kun er én av butikkene som kaller seg Stadion sport.

– Vi prøver på ingen måte å fortelle forbrukerne at dette er én butikk.

SKAL DU KJØPE FELLESKI? Her er ekspertenes anbefalinger

Kan ikke love noe

– Slik denne testen var utført, turte jeg ikke å love Forbrukerrådet at alle butikkene har disse garantiene, sier Petter Bjørheim, tidligere kjedesjef for MX-sport.

– Hadde vi eid alle butikkene – som XXL, Sport Norge og G-max – hadde vi kunne lovet at alle holdt alt. En del av våre butikker eies og drives av lokale kjøpmenn, og da kan det være noen små lokale forskjeller i praksis. Kan vi ikke - med hånden på hjertet - love det, så skal vi ikke love det, sier han.

XXL

Plassering: 1

Antall varehus: 36

Poeng: 558

XXL er testens store vinner, med 123 poeng mer enn neste butikk. Butikken scorer høyt på alle kriterier, som åpent kjøp, løfte om pris, nettpris i butikk og gratis sykkelservice. Har gratis sykkelservice.

G-SPORT/G-MAX

Plassering: 2

Antall varehus: 97

Poeng: 435

G-sportskjeden havner også høyt oppe på listen. Scorer ikke like bra som XXL på annonsegaranti, nettpris i butikk eller utvidet garanti, men får ellers toppkarakterer. Har også gratis sykkelservice.

OBS

Plassering: 3

Antall varehus: 31

Poeng: 320

Obs sport kommer ut midt på treet. Scorer høyt på garanti og pris på nett stemmer overens med pris på nett. Scorer heller dårligere på prisløfte, annonsegaranti og bytterett på varer som er tatt i bruk.

ANTON SPORT

Plassering: 4

Antall varehus: 15

Poeng: 241

Kjeden på Østlandet – Anton sport – gjør det også helt greit. Har gode ordninger på åpent kjøp, scorer lavt på annonsegaranti og prisløfte. De har også dårlige ordninger på bytte av varer som er tatt i bruk.

INTERSPORT

Plassering: 5

Antall varehus: 110

Poeng: 230

God på åpnet kjøp på uåpnede varer, midt på treet på varer som er åpnet. Bytteretten står sterkt, men kjeden har ikke gode ordninger på prisløfte, garanti og nettpris matcher ikke i prisene i butikk.

SPORT1

Plassering: 6

Antall varehus: 200

Poeng: 201

Sport1 scorer høyt på nettpris og utvidet garanti. Ligger ellers midt på når det kommer til åpent kjøp. Gratis sykkelservice. Ikke mulig å bytte varer som er tatt i bruk, og svikter på annonsegaranti og prisløfte.

LÖPLABBET

Plassering: 7

Antall varehus: 14

Poeng: 178

Löplabbet – som i all hovedsak satser på løpesko – har gode annonsegarantier. Prisene er også like på nett og i butikk. Kjeden scorer derimot dårlig på bytterett på varer som er brukt, og utvidet garanti. Har ikke sykler, så service på sykkel faller fra.

MX-SPORT

Plassering: 8

Antall varehus: 70

Poeng: 0

Får null poeng på alle kriterier. Har ikke universelle ordninger som gjelder i alle butikker. Skiller seg derfor fra kjedene som scoret bedre. Her kan det være store forskjeller fra butikk til butikk, noe Forbrukerrådet mener er uheldig for kundene.

STADION SPORT

Plassering: 9

Antall varehus: 108

Poeng: 0

Får null poeng på alle kriterier. Har ikke universelle ordninger som gjelder i alle butikker. Enkeltstående butikker har kanskje gode ordninger, men Forbrukerrådet har ikke sjekket den enkelte butikk.

SPORT NORGE

Har 12 varehus og havner nederst fordi de ikke ønsket å være med i testen.