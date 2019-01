Treningseksperter og leger sjokkert over slankedebatt: – Kan gi overvektige inntrykk av at de kan droppe å trene

Saken oppdateres.

«Hvis formålet med treningen er å gå ned i vekt, funker det ikke. Vel møtt til Debatten, og beklager til dere som står på ellipsemaskinen akkurat nå for å bli slank og fin. Du skal i denne sendingen få høre at du er blitt lurt».

Slik starter NRK-programleder Fredrik Solvang tirsdagens episode av Debatten.

Tema var trening og slanking, med blant annet Rønnaug Ødegård – fedmeforsker og overlege på St. Olavs hospital.

– Å tro at trening gjør at man kan gå ned i vekt, er en myte, sier hun.

Utspillet har fått leger, ernæringseksperter og treningsprofiler til å reagere.

– Handler ikke om trening

– Vi må ikke gjøre slanking mer komplisert enn det faktisk er. Og det handler enkelt å greit om kostholdet – ikke om trening, sier Ødegård.

Hun mener det kunne vært lettere for overvektige å gå ned i vekt dersom de slapp slik feilinformasjon, og at vi må slutte å gi denne gruppen dårlig samvittighet for at de i tillegg ikke trener.

– Det er en bred enighet om at man må spise mindre for å gå ned i vekt, og dette krever stor innsats. Da bør ikke leger og treningseksperter i tillegg rette en streng pekefinger mot fysisk aktivitet, sier forskeren.

– Håpløst

Ole Petter Hjelle – også kjent som «treningslegen» – er sjokkert over hvor unyansert debatten har fremstått.

– Debatten er håpløs. At en overlege – med den tyngden hun har – går ut med et budskap som gir overvektige inntrykk av at de like godt kan droppe treningen, er svært uheldig og direkte misvisende, sier han.

– Det verste er at to gode livsstilsendringer settes opp mot hverandre.

Forebygging og vedlikehold

Hjelle mener også at Ødegård glemmer tre vesentlige ting.

– For det første forebygger trening og fysisk aktivitet fedme, sier hjerneforskeren.

– For det andre er det mye som tyder på at aktive personer spiser både sunnere og mindre. En god vane avler en annen.

Hjelle forklarer dette med at man etter trening føler seg bedre – både fysisk og mentalt – og derfor dropper trøstespising eller andre usunne matvaner.

– Og sist, men ikke minst: fysisk aktivitet er veldig effektivt for å holde vekten.

Én av fire beveger seg ikke nok

En fjerdedel av verdens voksne befolkning har høyere risiko for å dø av diabetes og kreft på grunn av mangel på mosjon. I Norge er kun en av ti voksne aktive nok.

– Inaktivitet er sannsynligvis vårt største globale folkehelseproblemet. At politikere, programledere og fagfolk – i beste sendetid – etterlatter et inntrykk av at fysisk aktivitet ikke er viktig, risikerer å sette folkehelsearbeidet tilbake, sier Hjelle.

Han mener at overlege Ødegård går for langt i å spisse budskapet sitt, ved å si det er uetisk å fortelle folk at de går ned i vekt med trening.

– Dersom ditt eneste målet er å gå ned i vekt, bør man legge om kostholdet. Men leger har også et særskilt ansvar om å formidle dette på en nyansert måte, sier Hjelle.

Misforstår problemet

– Det er ikke noe problem å gå raskt ned i vekt på en tradisjonell måte ved å redusere totalt inntak, eller ved ekstreme dietter. Problemet er å tilegne seg – og beholde – nye vaner som er bærekraftige for å holde vekten. Her er trening viktig, og det er her debatten på NRK har bommet fullstendig.

Det sier osteopat og personlig trener Sigvar Garfors.

Han savner også en mer nyansert og oppklarende debatt, hvor de positive effektene av trening fikk mer plass.

Unnskyldning for å droppe trening

– Når man i beste sendetid sår tvil om trening og fysisk aktivitet, blir folk forvirret. I verste fall er jeg redd for at en del sitter der hjemme og tenker «ja ja, da er det ikke så viktig å trene», sier Gardfos.

PT’en mener også at Ødegård bommer litt med noen av sine argumenter – som at man blir mer sulten av å trene.

– Her er det store individuelle forskjeller. Studier viser at det er flere som får en positiv appetittregulering av trening enn en negativ. Å bruke dette som et argument for å hamre inn at trening er ubetydelig for vektreduksjon, er skivebom.

NRK: – Ulike syn kom frem

Solveig Tvedt, redaksjonssjef i NRK Nyheter, sier at Debatten tok utgangspunktet i Ødegårds synspunkt om at trening ikke har effekt på slanking.

– Slanking er et tema som engasjerer og utspillet ble av mange oppfattet som overraskende. Ødegård er overlege ved St. Olavs hospital og har i mange år forsket på temaet. Vi mener derfor at hun har kompetanse til å fremme disse synspunktene, sier hun.

– Utspillet hennes ble imøtegått av både direktør i Helsedirektoratet, Linda Granlund, og treningsekspert Yngvar Andersen. Vi mener at ulike syn kom godt frem. Jeg mener også at det kom godt fram at trening har god effekt for folks helse og for å holde vekten, men at uenigheten gikk på om man blir slankere av å trene.

Overrasket over respons

Ødegård er overrasket over at treningseksperter mener at debatten har vært unyansert.

– Trening kompliserer vektreduksjon. Vi må støtte bredt opp om det ene som forskningen har vist virker, og det er utelukkende kostholdsendring, sier hun.

Fedmeforskeren forklarer at det er krevende tiltak som skal til for å endre kosthold. Blant annet må pasientene jobbe med årsakene til overspising.

– De som klarer dette fortjener klapp på skulderen. Ikke påbud om andre ting som også er smart for helsen, sier hun.

– Fedme er en sykdom

– Alle vet at trening er bra for oss. Men det er en myte at man kan trene seg til vektreduksjon. Ved å stresse poenget med fysisk aktivitet bagatelliserer folk i treningsmiljø at fedme er en sykdom som har konsekvenser man ikke kan utligne med trening, sier Ødegård.

Hun mener at treningen først bør anbefales når pasienten har gått ned i vekt, for å holde vekten.

– Kunne du ikke sagt dette i debatten, for å skape den nyansen Hjelle og andre etterlyser?

– Det ble sagt flerfoldige ganger av lederen i helsedirektoratet. For meg var det viktig få frem budskapet om at dersom overvektige personer skal gå ned i vekt, skal de bruke tiden og energien sin på å spise mindre – ikke trene. Dette er å snakke sant om trening.