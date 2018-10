Armstrongs tidligere sykkelsjef utestengt på livstid

Da Bjarne Kvistad (30) ble far, ga jobben ham 19 000 kroner i babybonus

Saken oppdateres.

Det har idrettens voldgiftsrett (CAS) bestemt.

Det er svenske Expressen som skriver dette.

Bruyneel var den tidligere amerikanske storsyklisten Lance Armstrongs lagleder under hans storhetstid. Armstrong gikk blant annet til topps hele syv ganger på rad i Tour de France, men han har senere innrømmet at han var dopet. Han ble deretter fratatt all ære og seirene fra 1999–2005.

Hans mangeårige sykkelsjef Bruyneel ble også tatt med i dopingetterforskningen som det amerikanske antidopingbyrået (USADA) innledet mot Armstrong i 2012. Han ble først utestengt i ti år av CAS, men USADA gikk enda lenger og utestengte ham på livstid.

Det er denne dommen CAS nå opprettholder.

– Jeg vil poengtere at jeg fullt ut erkjenner og aksepterer at jeg tidligere har begått mange feil, skrev han på sin twitterkonto etter avgjørelsen i CAS.

