Fellesstart i sykkel-VM: – Topp 10? Kanskje ... Kanskje er det litt i overkant.

– Topp 10? Kanskje. Kanskje er det litt i overkant, sier Gino van Oudenhove.

Han er mannen som skal lede norske syklister gjennom VM-fellesstarten søndag. Du vil trolig lete forgjeves etter en ekspert som kommer til å nevne en nordmann som favoritt eller en mulig outsider.

I mange år har sykkel-VM vært et av sesongens høydepunkt for norske proffsyklister. Etter at Thor Hushovd etablerte seg som en av verdens beste spurtere, har gode prestasjoner i VM alltid vært et mål.

Fest for fjellgeiter

Men ikke slik denne gangen. Det har en helt grei forklaring: For første gang på mange, mange år er det en løype hvor rytterne med de beste klatreegenskapene har en fordel. Norge har ingen, eller svært få, ryttere som har egenskaper til å klatre med en sykkel mellom beina.

VM-fakta Norge stiller med følgende lag på fellesstarten for senior: Edvald Boasson Hagen (kaptein), Dimension Data Odd Christian Eiking, Wanty Group Vegard Stake Laengen, Team UAE Sven Erik Bystrøm, Team UAE Markus Hoelgaard, Joker Icopal Carl Fredrik Hagen, Joker Icopal Løypa er 258 kilometer lang. Starten går i Kufstein nordøst for Innsbruck ikke langt fra grensen til Tyskland. Rytterne kjører deretter gjennom dalen mot Innsbruck hvor de går inn i en rundløypa som skal kjøres 6 ganger. Hver runde har en stigning med drøye 400 høydemeter stigning. Deretter kommer en siste runde med to tøffe stigningen før målgang i sentrum av Innsbruck.

– Det kan jo være greit at klatrerne får en mulighet til å vinne en VM-tittel. Jeg kan ikke så lenge jeg har vært med i sykkelsporten, huske en tøffere og mer kupert løype, sier Oudenhove.

Belgieren har i en årrekke vært sportssjef i det norske Team Joker-laget. Men før denne sesongen fikk han tilbud om å bli en av sportsdirektørene i Edvald Boasson Hagens lag, Dimension Data. Norges Cykleforbund har leid ham inn som sportsdirektør for de seks norske herrerytterne som er i Østerrike og VM i Innsbruck.

Ingen som kan hamle opp med favorittene

Pedaltråkking opp og ned fjellsidene rundt hoppukemetropolen er ikke ideelt for norske syklister. Vår beste rytter de siste årene, Alexander Kristoff, sa tidlig ifra om at dette var en konkurranse det var liten vits å stille opp på. Amund Grøndahl Jansen som sykler for det nederlandske storlaget LottoNL-Jumbo, fant heller ingen grunn til å være turist i Innsbruck.

Vi tar nok en gang opp mulighetene til at en norsk rytter er blant de 10 beste etter at de har gått i mål ved Innsbruck Landestheater.

– Det er jo ikke umulig, men det er mye som skal klaffe. Når vi ser på den type ryttere som er favoritter til VM-gull, så har vi ingen slike ryttere på vårt lag som kan matche dem etter 260 kilometer.

Når vi snakker om favoritter, er det Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, Vincenzo Nibali, Simon Yates, Romain Bardet, Thibaut Pinot og Primoz Roglic som ofte blir nevnt. Peter Sagan har vunnet de siste tre VM. Han er for tung i bakkene og ikke blant favorittene.

Hushovd, Hagen og Kristoff har «skylda»

Oudenhove har en forklaring på at Norge ennå ikke har fått frem en klatrer i verdenstoppen.

– Det henger sammen med de store profilene vi har hatt de siste 15 år. Både Hushovd, Kristoff og Boasson Hagen er jo typisk klassikerryttere. De har vært forbilder for mange unge norske syklister. Samtidig er evnen til å klatre i bakker et talent man er født med. Man kan jo trene seg opp til et visst nivå, men det handler om hvilken kropp man har og hvordan man fysiologisk er sammensatt som avgjør om man er en bra klatrer, sier han.

Han får full støtte i den analysen av tidligere landslagssjef Stig Kristiansen.

– Unge vil bli som de norske idolene, og da legger de også opp treningen deretter, sier han til Bergens Tidende.

Slike ryttere har norsk sykling ennå til gode å se.

Edvald Boasson Hagen er en sterk rytter i løyper hvor det er litt kupert. Men i Innsbruck blir det trolig altfor store høydeforskjeller også for ham.

Eiking en mulighet

Det er snakk om 4600 høydemeter tilsammen i den 258 kilometer lange løypa. Den verste stigningen er på 28 prosent. I rundløypa, som skal kjøres syv ganger, er den lengste stigningen på åtte kilometer.

Selv om det er Edvald Boasson Hagen som har fått jobben som kaptein, er det trolig Odd Christian Eiking som har egenskaper som passer best til Innsbruck-VM. Han er den eneste av de seks som har vist noen grad av styrke i motbakker. Nå har ikke sesongen vært all verden, og han har sjelden blandet seg helt inn i teten. De færreste tror at Eiking holder helt til pallen.

– En får bare kjøre for dem som har best bein. Kaptein eller ikke har ikke så mye å si i en slik løype. En får bare hjelpe hverandre og kjøre for dem som er best mot slutten, sier Boasson Hagen til Procycling.no.

Alle skal med

Den innleide sportssjefen gjør det også klart at her er det muligheter for å vise seg frem i det minste. Slik løypa er, blir det ikke så viktig å opptre som et samlet lag opp og ned dalsidene langs elven Inn.

– De andre rytterne på laget er ikke blokkert av lagarbeid for Boasson Hagen eller Kristoff denne gangen. Det er litt mer åpent og det er en god mulighet for typer som Vegard Stake Laengen og Carl Fredrik Hagen. Kanskje kan de gjøre noe helt ekstraordinært.

