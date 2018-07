Froome fikk det blytungt på den spesielle etappen. Tapte stort til den gule trøya

Saken oppdateres.

– Geraint Thomas har vært den beste rytteren i år, og fortjener å vinne den gule trøya. Det er overraskende å se Froome slik.

Det sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd da rytterne nærmet seg mål den 17. etappen i årets Tour de France.

Den endte med seier til colombianske Nairo Quintana, som som kjørte seg inn kampen om en pallplass. Men bak fikk den store favoritten før rittet Chris Froome slite tungt. Inn mot mål hadde Geraint Thomas i gult kjørt fra sin lagkamerat, og til slutt hadde Froome tapt over 40 sekunder til sammenlagtlederen.

– Han er helt kokt, sa TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

I tillegg rykket han ned til tredjeplass i sammendraget, bak Tom Dumoulin.

– Jeg angrer ikke på noe. Geraint fortjener å være i gult og har kjørt veldig bra. Jeg hadde bare ikke beina i avslutningen i dag, sa Froome til TV 2.

– Det var en tøff dag. Jeg følte meg bra, og det ble en god dag, sa Geraint Thomas i et intervju med arrangøren etter etappen.

Endelig rykket Quintana

Med sine 65 kilometer var det den korteste etappen i rittet på 30 år, men det ble langt i fra noen dans på roser for det.

Det steg fra første pedaltråkk, og det ble tidlig klart at det kun var de sterkeste klatrerne som kom til å ligge i front på onsdagens etappe.

Estiske Tanel Kangert fikk tidlig en god ledelse oppover fjellsidene, og Astana-rytteren imponerte. Samtidig tapte han mye tid da de store sammenlagtkanonene satte opp farten.

Mange har ventet på Movistars Nario Quintana til å utfordre den gule trøya, og sammen med Rafael Majka klarte han å komme seg løs. De to tok igjen Kangert med 8,5 kilometer igjen, mens irske Dan Martin kom halsende et lite halvminutt bak, med hovedfeltet litt over minuttet bak de to i tet.

Tung Froome-dag

Men Quintana mente alvor, og valgte med seks kilometer igjen til målgang i Saint-Lary-Souilan å kvitte seg med Majka, for å prøve å ta så mye tid som mulig i sammendraget. Før etappen lå han fire minutter bak den gule trøya.

Sky-toget gjorde som vanlig jobben med å kjøre på sine sammenlagtkanoner, og Geraint Thomas i gult imponerte nok en gang, det samme gjorde unge Egan Bernal som dro Thomas og Chris Froome opp de stupbratte fjellveiene. Men Froome virket ikke å ha bein til å ta tid på sin lagkamerat, og fikk det til slutt meget tungt.

Nå gjenstår kun én fjelletappe samt en tempoetappe for sammenlagtrytterne til å gjøre en forskjell på sammenlagtlista.

Dermed skal det mye til for at Geraint Thomas taper den gule trøya, slik han sykler for tiden. Han leder nå med 1.59 til Dumoulin, og 2.31 til Chris Froome.