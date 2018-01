Harald Tiedemann Hansen ferdig som sykkelpresident

Her er byens nye tumleplass for skøyteglade

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen (61) slutter. Det bekrefter Norges Cykleforbund i en pressemelding fredag kveld.

Tiedemann Hansen har orientert valgkomiteen om at han ikke stiller til gjenvalg på forbundstinget i mars.

– Dette er noe jeg har tenkt på det siste året. Ti år som president er lang tid, og jeg føler tiden er inne for å slippe til nye krefter. Den senere tids diskusjoner har skapt støy rundt sykkelsporten, og sykkelsporten er viktigere enn meg som person. Dette har naturligvis også vært med på å påvirke min beslutning, sier Tiedemann Hansen i pressemeldingen.

Under press etter underskudd

61-åringen har vært under hardt press de siste månedene. Blant annet har han fått kritikk for underskuddet etter sykkel-VM i Bergen, som har blitt anslått å ligge på rundt 55 millioner kroner.

Tidligere i høst tok sykkelklubben Rye til orde for å kaste Hansen som sykkelpresident og hele det sittende styret. Senere fikk de gjennomslag for et ekstraordinært sykkelting, og i starten av desember 2016 ble det berammet til lørdag 20. januar.

Tiedemann Hansen akter å stille til valg 20. januar, men vil uansett ikke stille til valg på det ordinære forbundstinget to måneder senere. Slik begrunner han den vurderingen:

– Jeg mener det er best for norsk sykkelsport at sittende forbundsstyre får jobbe ut hele perioden og at vi får levert nødvendige beretninger og regnskap for den tiden vi har hatt ansvaret. Dette vil gi det nye styret et solid grunnlag for den oppgaven og de utfordringer de skal løse i kommende periode, sier han.

I desember: – Galskap å trekke seg

Tiedemann Hansens roller har også blitt heftig diskutert. Han var daglig leder for VM-arrangementet samtidig som han var sykkelpresident, i tillegg til at han er styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet UCI.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner har beskrevet de ulike rollene som en «uheldig konstruksjon» overfor TV 2.

På en pressekonferanse i desember svarte Tiedemann Hansen på ropene om at han bør trekke seg. «Det ville vært helt galskap om jeg skulle trekke meg nå», sa han da.

Nå viser det seg at det blir mars som blir sluttpunktet for Tiedemann Hansens periode.