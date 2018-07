Klatrekongen utnyttet konkurrentens fall og tok sin andre etappeseier

Saken oppdateres.

Et uhell i utforkjøringene like før mål sørget for at Julian Alaphilippe kunne kjøre forbi Adam Yates og sykle inn til målbyen Bagnères-de-Luchon i ensom majestet på den 16. etappen av Tour de France.

Yates lå i front over etappens siste fjell, men veltet i en sving i bakkene ned mot mål. Det utnyttet Alaphilippe, og 26-åringen tok sin andre etappeseier i årets Tour.

Det var den fjerde etappeseieren i årets Tour til Quick-Step-laget. Alaphilippe forsvarte sin klatretrøye og har nå 49 poeng til nærmeste konkurrent Warren Barguil.

– Dette var en tøff dag med smerter i beina. Jeg kan ikke tro at jeg tar min andre seier her i dag. Jeg kjente den siste nedoverbakken godt etter å ha rekognosert den, og jeg visste den var farlig, sa Alaphilippe ifølge NTB.

Yates ble passert av spanske Gorka Izagirre på slutten, og endte som nummer tre. Izagirre og Yates kom i mål 15 sekunder bak vinneren.

Hovedfeltet, med alle de store sammenlagtfavorittene, kom i mål snaue ni minutter etter Alaphilippe.

De norske hevdet seg ikke

Det ble ingen store endringer i sammendraget. Geraint Thomas beholder den gule trøya, 1 minutt og 39 sekunder foran Chris Froome. De to lagkameratene kom sammen i mål.

Pierre Latour fortsetter i ungdomstrøya, mens Peter Sagan nå matematisk sett har vunnet den grønne poengtrøya.

Tirsdagens etappe i Pyreneene vil nok bli husket mest for den spesielle situasjonen med høyballer og pepperspray etter kun 30 kilometer.

Edvald Boasson Hagen hadde et håp om å hevde seg på tirsdagens etappe. 31-åringen lå en stund i et brudd, men klarte ikke å følge på da bruddet sprakk opp med om lag 70 kilometer igjen.

Rudsbygdingen endte på 83.-plass, 19 minutter bak Alaphilippe. Amund Grøndahl Jansen endte 25 minutter bak vinneren.

Alexander Kristoff har ikke lenger mulighet til å ta igjen Peter Sagan i kampen om den grønne trøya. Slovaken er sikret poengtrøya så lenge han fullfører rittet innenfor tidsfristen. Kristoff kom tirsdag i mål 31 minutter bak vinneren.

Tour de France tirsdag

16. etappe, 218 km (fjell) Carcassonne – Bagnères-de-Luchon: 1) Julian Alaphilippe, Frankrike (Quick-Step) 5.13.22, 2) Gorka Izagirre, Spania (Bahrain) 0.15 min. bak, 3) Adam Yates, Storbritannia (Mitchelton) samme tid, 4) Bauke Mollema, Nederland (Trek) s.t., 5) Domenico Pozzovivo, Italia (Bahrain) 0.18, 6) Robert Gesink, Nederland (LottoNL) 0.37, 7) Michael Valgren, Danmark (Astana) 0.56, 8) Gregor Mühlberger, Østerrike (Bora) s.t., 9) Marc Soler, Spania (Movistar) 1.10, 10) Pierre-Roger Latour, Frankrike (Ag2r) 1.18. Norske: 83) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 19.05, 97) Amund Grøndahl Jansen (LottoNL) 25.34, 120) Alexander Kristoff (UAE) 30.47. Sammenlagt (gul trøye): 1) Geraint Thomas, Storbritannia (Sky) 68.12.01, 2) Chris Froome, Storbritannia (Sky) 1.39 min. bak, 3) Tom Dumoulin, Nederland (Sunweb) 1.50, 4) Primoz Roglic, Slovenia (LottoNL) 2.38, 5) Romain Bardet, Frankrike (Ag2r) 3.21, 6) Mikel Landa, Spania (Movistar) 3.42, 7) Steven Kruijswijk, Nederland (LottoNL) 3.57, 8) Nairo Quintana, Colombia (Movistar) 4.23, 9) Jakob Fuglsang, Danmark (Astana) 6.14, 10) Daniel Martin, Irland (UAE) 6.54. Norske: 82) Hagen 1.54.12, 112) Kristoff 2.21.54, 137) Jansen 3.00.36. Poengkonkurransen (grønn trøye): 1) Peter Sagan, Slovakia (Bora) 452, 2) Kristoff 170, 3) Arnaud Démare, Frankrike (FDJ) 133. Øvrig norsk: 36) Hagen 37. Klatrekonkurransen (rødprikket trøye): 1) Alaphilippe 122, 2) Warren Barguil, Frankrike (Fortuneo) 73, 3) Thomas 30. Ungdomskonkurransen (hvit trøye): 1) Latour 68.21.55, 2) Guillaume Martin, Frankrike (Wanty) 2.29 min. bak, 3) Egan Bernal, Colombia (Sky) 13.50. Norsk: 24) Jansen 2.50.42. Lagkonkurransen (gult startnummer): 1) Bahrain 204.39.03, 2) Movistar 01.08 min. bak, 3) Astana 56.02. Lag med norske ryttere: 5) LottoNL 58.56, 16) UAE 2.57.59, 21) Dimension Data 3.43.05. Rittet avsluttes 29. juli i Paris.

Høyballe-protest

Rytterne skulle tirsdag gjennom 218 kilometer i Pyreneene, fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon. Mot slutten av etappen var man også en kort tur innom spansk territorium.

I starten av etappen var det flere ryttere som forsøkte å komme seg i et brudd uten å lykkes, før vi fikk den spesielle situasjonen som etappen nok kommer til å bli husket for.

Etter 30 kilometers kjøring ble det full stopp i feltet. Bønder blokkerte veien med høyballer, og ryttere fikk tåregass i øynene. Rittledelsen meldte raskt at rytterne var blitt midlertidig stanset av demonstranter.

En politibetjent skal ha brukt tåregass mot bøndene, og det kunne virke som at flere av rytterne fikk middelet i ansiktet. Årsaken til demonstrasjonen er at bøndene har krevd mer statlig støtte i Ariège-området uten å få svar.

– Jeg så ikke så mye av demonstrasjonen, men jeg så noen høyballer som lå langs veien. Også vet jeg at jeg er litt allergisk mot høy, så jeg kjørte gjennom der og følte at her fikk jeg dårlig pust. Så begynte øynene å svi, og alle de andre i feltet begynte å skrike og vræle. Da skjønte jeg at det sikkert ikke bare var at jeg er allergisk mot høy, sa Alexander Kristoff til TV 2.

Etter om lag 20 minutter kom etappen i gang igjen.

Gilbert i dramatisk fall

Etter flere forsøk på brudd kom Edvald Boasson Hagen seg med i en stor gruppe etter 118 kilometer. Bruddet, med hele 47 ryttere, fikk snart et forsprang på 7 minutter ned til hovedfeltet, men sprakk senere opp igjen.

Cofidis-rytter Christophe Laporte vant den innlagte spurten på etappen, foran Boasson Hagen. Begge er uansett sjanseløse på å ta fra Peter Sagan den grønne trøya sammenlagt.

Deretter stakk Philippe Gilbert fra resten. Belgieren var først over andrekategorien Col de Portet-d'Aspet før det ble dramatisk for 36-åringen.

Quick-Step-rytteren kjørte av veien i en sving like etter toppen og måtte få behandling, men kom seg heldigvis kjapt tilbake på veien igjen og viste tommel opp. Gilbert ble kåret til etappens mest offensive rytter.

Velt mot slutten

Julian Alaphilippe var først opp førstekategorien Col de Menté, og deretter startet kampen om å være først opp til Col du Portillon, også en førstekategori.

Etter en del rykk og napp i feltet, rykket Adam Yates fra resten av gruppen som da lå i front, med 12 kilometer igjen til mål. 25-åringen var først over Col du Portillon og kunne rase ensom nedover utforkjøringene mot mål.

Alaphilippe fulgte rett etter briten, og utnyttet situasjonen da Yates måtte i bakken i en skarp sving med snaue 7 kilometer igjen.

Yates hadde ingen mulighet til å følge Alaphilippe, som tok sin andre etappeseier i årets Tour de France.

Onsdag venter en kort fjelletappe på 65 kilometer fra Bagnères-de-Luchon til Saint-Lary-Soulan.