Kristoff og Ørn mener omstridt stoff kan få katastrofale følger. Nå forbys det i sykkelsporten

Saken oppdateres.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) forbyr det smertestillende stoffet tramadol med virkning fra 1. mars.

– Jeg er glad for at det kommer et forbud. Har man så vondt at man trenger tramadol, så bør man ikke sykle uansett. Pluss at bivirkningene er at man blir sløv. Det gjør det ikke så trygt å sykle, med sløve ryttere i feltet, sier Kristoff.

– Muligens kan man også prestere litt bedre siden man ikke kjenner seg sliten på samme måte, men jeg tror ikke det har så veldig mye effekt for dem som eventuelt har brukt det, legger han til.

Kristoff får støtte av stefar, trener og lege Stein Ørn.

– Dette har ingenting i sykkelsporten å gjøre. Har du så mye smerter at du må bruke det, så skal du ikke sykle. Det er livsfarlig, sier Ørn.

– Det er ikke vist noen prestasjonsfremmende effekt, men det er av sikkerhetsmessige grunner at jeg har ønsket dette de siste åtte-ti årene. Man blir sløv i for eksempel en avslutning eller i utforkjøringer, og det kan ha katastrofale følger, fortsetter treneren.

Tramadol brukes i stor utstrekning av syklister, noe som understrekes av WADAs overvåking av forekomsten av ulike stoffer i dopingprøver. I 2017 viste det seg at 4,4 prosent av syklisters dopingprøver innhentet i forbindelse med ritt viste spor av tramadol.

– Farlig

Ørn skulle likt å vite hvor mange som har brukt dette i forkant av velt de siste årene.

– Det burde være mulig å sjekke om de ganske ville avslutningene eller stygge veltene har vært med ryttere som har brukt dette eller ikke, mener Ørn.

Hele 68 prosent av urinprøver som inneholdt spor av tramadol, innhentet i 35 ulike idretter, stammet fra syklister.

– Noen tar det for smerter, mens andre tar det fordi de mener at det har en effekt. Uansett, så er det en risiko. Man blir mindre årvåken, reaksjonsevnen blir svekket og man blir sløv. Dette forbudet er velkomment. Medikamentet er farlig, sier elitetreneren.

Ørn avslører at Alexander Kristoff fikk tramadol én gang for mange år siden.

– Han oppdaget at det var sløvende. Det var nesten i starten av hans proffkarriere. Han har ikke brukt det senere. Det var fordi han hadde smerter, og det var ikke i en periode hvor han var involvert i en spurt, forklarer stefaren.

Lag kan bli utestengt

Den syntetiske opioiden tramadol er lett tilgjengelig på internett og står foreløpig ikke på Verdens antidopingbyrås (WADAs) forbudsliste. Forbud mot bruk av tramadol i sykkelsportene var blant kampanjeløftene til David Lappartient som i Bergen i 2017 ble valgt til UCI-president.

UCI melder at første gangs brudd på forbudet vil bety utelukkelse fra ett ritt og en bot. Annen gangs brudd medfører fem måneders utelukkelse, tredje gang straffes med ni måneder.

Ved flere positive prøver i samme lag kan også laget bli bøtelagt eller utestengt.