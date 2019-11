Legens drøye påstand fikk rasende trener til å storme ut fra dopinghøring

Dette er et slag under beltestedet for oss som jobber i denne bransjen

De var begge sentrale i støtteapparatet til det som har vært verdens beste sykkellag de ti siste årene. Denne uken er imidlertid Richard Freeman og Shane Sutton sentrale i en høring som kan ende med at førstnevnte mister retten til å praktisere som lege.

Tirsdag endte det i en meget opphetet seanse foran panelet som skal ta avgjørelsen.

Sportsredaktør i BBC, Dan Roan, kaller scenene som utspilte seg for en farse.

Bakgrunnen er denne: Freeman står i fare for å miste retten til å praktisere som lege, og det er denne uken en høring i General Medical Council (GMC), et offentlig organ som kontrollerer legers virksomhet i Storbritannia.

Freeman er mest kjent som lege for Team Sky fra 2009 til 2017. Laget, som nå heter Team Ineos, har hatt vinneren i syv av de åtte siste utgavene av Tour de France.

Han har før høringen innrømmet å ha løyet om flere forhold og forklart seg uriktig.

Det alvorligste anklagepunktet nekter han imidlertid for. Han er anklaget for å ha bestilt 30 pakker med en testosteronkrem til hovedkvarteret for Det britiske sykkelforbundet og Team Sky i 2011.

Anklagen går ut på at han visste eller trodde at det forbudte stoffet var tiltenkt en rytter på laget.

Team Sky/Ineos har gjennom flere år vært under kraftig press etter anklager om doping og juks. I fjor la kulturkomiteen i det britiske parlamentet frem en rapport hvor det ble fremmet sterk kritikk mot laget.

Blant annet ble det hevdet at Sir Bradley Wiggins, som vant Tour de France i 2012, fikk medisinsk fritak til medikamenter som han ikke trengte, men som var prestasjonsfremmende.

Kalte trener for doper og løgner

Nå er anklagene altså rettet mot Freeman. Gjennom forsvareren hevder han imidlertid at kremen var ment for lagets mangeårige trener, Shane Sutton. I innledningen hevdet forsvareren, Mary O’Rourke, at Sutton er både en løgner og tidligere doper.

Dette ble naturligvis svært dårlig mottatt av den tidligere Sky-treneren.

Hennes påstand var at Sutton trengte testosteronet for å behandle ereksjonsproblemer, og at han fikk sin legevenn til å bestille det. Dette ble kontant avvist av en sint Sutton, som kalte det for løgn og oppspinn.

Forsvareren til den anklagede legen hevdet også at et anonymt vitne påsto å ha sett testosteron i kjøleskapet til Sutton en gang på 1990-tallet. Også dette tilbakeviste den tidligere Sky-treneren på det sterkeste.

Stormet ut av lokalet

Både Guardian og BBC skriver at Sutton ble mer og mer rasende under høringen tirsdag ettermiddag. Han spurte blant annet om det var han eller Freeman som var mistenkt i saken, og han svarte O’Rourke med å kalle henne en løgner.

Mot slutten av vitneforklaringen endte Sutton opp med å skjelle ut lege Richard Freeman, som satt bak en beskyttelsesvegg.

Til slutt stormet han Sutton av lokalet, samtidig som dommerne i saken fortvilet prøvde å få ham til å bli værende.

Det nektet han. I et kort møte med pressen utenfor bygget, åpnet han for å komme tilbake og gjennomføre resten av forklaringen på torsdag.