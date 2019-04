Norske ryttere markerer seg internasjonalt. Nå hagler lovordene.

Saken oppdateres.

Bare se på listen over norske prestasjoner i internasjonale ritt i helgen:

Alexander Kristoff vant klassikeren Gent-Wevelgem, mens Amund Grøndahl Jansen også markerte seg i finalen.

Ole Forfang ble sammenlagtvinner i ungdomsrittet Tour de Normandie. Trond Håkon Trondsen tok en etappeseier og ble nummer tre sammenlagt.

Andreas Leknessund ble annenmann i Gent-Wevelgems U23-klasse. Tobias Foss ble syvendemann.

Odd Christian Eiking kom på 15.-plass sammenlagt i Volta a Catalunya.

Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, kaller Kristoffs seier toppen av kransekaka.

– Det var veldig gøy. Den satt langt inne. Det har vært mange som har tvilt på ham og spurt ham om han er opptrekker eller ikke. Men han sier selv at han er sterkere enn på mange år. Han viser at han er en enorm fighter. Nå kan han kanskje slippe alle spørsmålene, og presset som han nok legger på seg selv, sier Falk.

– Fantastisk løp

Dette bekreftes av Kristoffs trener og stefar Stein Ørn.

– Det er flere som har sagt og skrevet at han er gammel og ferdig med å spurte. Det han viser nå, er at det ikke er alderen det står på. Det er snarere tvert imot, sier Ørn.

– Det var et fantastisk løp, og et hardt løp. Det er i akkurat sånne situasjoner hvor han kommer til sin rett. Han hadde en formidabel avslutning, fikk vist sin signaturspurt og var aktiv underveis. Det var imponerende, fortsetter Ørn.

Første siden Merckx

Ikke siden Eddy Merckx i 1972 har en rytter vunnet Milano-Sanremo, Flandern rundt, Gent-Wevelgem og Scheldeprijs.

– Alexander viser at han er en av de store og kopierte Merckx. Det er ekstremt, sier Ørn.

Men før Kristoff kunne knytte neven over målstreken, gjorde Amund Grøndahl Jansen et seriøst forsøk på å snyte ham for seieren. Jansen var en del av en kvartett som ble hentet inn på kilometersmerket.

– Jeg synes at Amund har gjort en strålende sesong. Det at han gjorde på slutten, det kunne holdt unna. Han er Dylan Groenewegens viktigste opptrekker, og han er ung, så med noen år til på seg, kan han vinne ritt han også, sier Hans Falk.

Svensken var med U23-landslaget til Belgia. Før Kristoff seiret i seniorrittet, ble Andreas Leknessund slått på målstreken i U23-klassen. Tromsøværingen ble nummer to.

– Vi sitter med to mann i finalen og er veldig fornøyd med å komme på podiet. Det er viktig at de er der oppe. De viser kapasitet. Leknessund prøvde seg mot tyskeren (Jonas Rutsch) de siste kilometerne, men var ikke tilstrekkelig sterk. Uansett kjører vi som et landslag og jeg er veldig stolt over innsatsen de gjorde, oppsummerer Falk.

Mistet faren

Leknessund mistet faren sin, Arild, i slutten av februar. Faren døde etter kort tids sykeleie.

– Det er en stor prestasjon. Det er et tøft ritt som virkelig skiller klinten fra hveten. Å sitte med to mann i finalen er sterkt. Det er marginalt hvem som vinner, men jeg er kjempefornøyd. Det er en opptur for Andreas som har hatt sitt å stri med denne vinteren. Det at han gjør det så bra i et så tøft ritt sier mye om gutten, sier Jens Haugland, sjefen på 19-åringens klubblag Uno-X.

Sykkelsjefen vil også berømme noen andre norske unggutters prestasjoner i Tour de Normandie.

– Det er helt fantastisk. Jeg må bare berømme den jobben Joker gjorde med et kjøresterkt lag, og med Ole (Forfang) som vinner sammenlagt. Coop får også etappeseier med (Trond) Trondsen. Det er sterkt gjort, sier Haugland.

Søndagens resultater Gent – Wevelgem søndag, 251,5 km, verdenstouren (12 av 38): 1) Alexander Kristoff, Norge (UAE) 5.26.04, 2) John Degenkolb, Tyskland (Trek) s.t., 3) Oliver Naesen, Belgia (Ag2r) s.t. ... 24) Amund Grøndahl Jansen, Norge (Jumbo-Visma) s.t. Gent-Wevelgem U23 søndag, 173,8 km: 1) Jonas Rutsch, Tyskland 4.05.08, 2) Andreas Leknessund, Norge s.t., 3) Jens Reynders, Belgia 0.04 ... 7) Tobias Foss, Norge 0.27. Volta a Catalunya, sluttstillingen søndag: 1) Miguel Ángel López, Colombia (Astana) 29.14.17, 2) Adam Yates, Storbritannia (Mitchelton-Scott) 0.14 min. bak, 3) Egan Bernal, Colombia (Sky) 0.17 ... 15) Odd Christian Eiking (Wanty) 7.07. Tour de Normandie, sluttstillingen søndag: 1) Ole Forfang, Norge (Joker) 26.17.32, 2) Arvid de Kleijn, Nederland (Metec) 0.31, 3) Trond Trondsen, Norge (Coop) 0.33.

På toppen det hele viste Odd Christian Eiking at Norge også har klatrere som kan yppe seg mot eliten. Eiking ble nummer 15 sammenlagt i Volta a Catalunya. Nairo Quintana, Rafal Majka og Alejandro Valverde er blant deltagerne i rittet.

– Den prestasjonen havnet litt under radaren. Det er lenge siden vi har hatt noen som er såpass høyt oppe i sammendraget i et tøft klatreritt. Vi fikk høre før VM i fjor at vi ikke hadde klatrere. Gi Eiking noen år til, han er bare 24. Han har noen år til før han er på sitt beste, og han er ikke langt bak de beste nå. Det er en enorm prestasjon, sier sportssjef Hans Falk.

Han mener disse resultatene vitner om at det gror godt i norsk sykkelsport.

– Det er en stor bredde i norsk sykkel. De gjøres et enormt godt arbeid i norsk sykkelsport, ikke bare i landslag, men på klubb- og gymnasnivå. Vi hadde ikke vært der vi er nå uten dem. Det jobbes bra på mange hold.