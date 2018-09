Omstridt legende tok VM-gull: – Det er emosjonelt, sier Hushovd

Kvinne fra Trondheim dømt til 105 dager i fengsel for trygdebedrageri

Sundby står over landslagssamling

- Var for ung til den legendariske konserten i Nidarøhallen i 1978

Tynt lokk over sydende trykkoker 4

Bekymret for enslige mindreårige

Denne Ranheim-spilleren starter for første gang på tre måneder

VM direkte: Tatt igjen to mil før mål

Denne Ranheim-spilleren starter for første gang på tre måneder

Tre dømt til døden for korrupsjon i Iran

Saken oppdateres.

For ett år var Peter Sagen ørlite foran Alexander Kristoff i Bergen-VM. I VM-fellesstarten i Innsbruck søndag var det imidlertid klatrernes tur.

Til slutt avgjorde Alejandro Valverde (38) til sin fordel i en firemannsgruppe. Valverde spurtet fra de andre på oppløpet.

– Jeg har ikke ord. Jeg kan ikke tro det, sier Valverde ifølge den spanske avisen El Pais.

På sølv- og bronseplassene fulgte Romain Bardet (Frankrike) og Michael Woods (Canada).

FIKK DU MED DEG DETTE? Røntgenbildene avslørte VM-stjernens heroiske innsats.

Ga Hushovd gåsehud

Før avslutningen sa TV 2-kommentator Christian Paasche at det ville vært «tidenes nederlag» for Valverde å mislykkes.

Det er nemlig en lang jakt på VM-gull som nå over for superveteranen. Fra før har Valverde to sølv (2003, 2005) og fire bronse (2006, 2012, 2013 og 2014).

– Det er utrolig, selvfølgelig. Dette har jeg kjempet for i mange år og til slutt har jeg klart det. Jeg må takke laget, sier Valverde etter gullspurten.

Valverde har tidligere vært utestengt for doping på grunn av sin tilknytning til Operación Puerto-skandalen. TV 2-ekspert Thor Hushovd fikk gåsehud da Valverde spurtet inn til gull.

– Det er emosjonelt, sier Hushovd i TV 2-sendingen.

– Kanskje noen synes han har en råtten fortid, men det er en fantastisk kar. Han er utrolig hyggelig og respekterer alle. Han er en hardtarbeidende rytter som fortjener denne VM-tittelen, sier Hushovd, som selv vant VM-fellesstarten i 2010.

Kollega Dag Otto Lauritzen er enig med Hushovd og beskrev Valverdes triumf som «fortjent».

– Hans syvende medalje i VM er et gull. Det er ganske unikt det han har gjort, sier Lauritzen.

Nordmann markerte seg

I Bergen-VM i fjor hadde Norge to medaljehåp i Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff. I årets løype derimot, var ikke de norske sjansene like gode. Til det var løypen i Innsbruck altfor tøff.

Det norske laget hadde imidlertid en plan om å få Vegard Stake Laengen (29) eller Markus Hoelgaard (23) med i brudd. Det gikk som planlagt. Stake Laengen overgikk forventningene og ble først hentet inn med 20 kilometer igjen.

Da hadde en stor gruppe blitt mindre og mindre til kun Stake Laengen og danske Kasper Asgreen var igjen.

– Fantastisk innsats. Meget bra, Stakan! sa TV 2-kommentator Christian Paasche da nordmannen ble hentet inn.

HAR DU LEST DENNE? Slik svarer Jakob Ingebrigtsen på svenskens freidige utfordring.

Brutal bakke sprengte feltet

Norges kaptein Edvald Boasson Hagen måtte bryte to runder før mål. Dermed var det Carl Fredrik Hagen og Odd Christian Eiking som holdt ut lengst av nordmennene i hovedfeltet. Eiking ble beste nordmann på en 30. plass, to minutter og 42 sekunder bak Valverde.

Da utbryterne ble hentet inn, begynte det virkelige hardkjøret. Michael Valgren prøvde et soloforsøk – i jakten på Danmarks aller første VM-gull.

Så kom imidlertid rytterne til den fryktede bakken «Höttinger Höll» – der de bratteste partiene har 28 prosent stigning.

Resultatet? Feltet ble sprengt i fillebiter. Det ble en kaotisk situasjon, der spanske Alejandro Valverde, canadiske Michael Woods og franske Romain Bardet til slutt dannet en tettrio.

I de lette partiene inn mot målområdet ble de imidlertid hentet inn. Og det var ingen hvem som helst som dukket opp: Den nederlandske stjernen Tom Dumoulin.

Kraftanstrengelsen tærte imidlertid på Dumoulin. Dermed endte han til slutt på fjerdeplass.