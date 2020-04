Over 7000 har prøvd seg. Onsdag smadret syklisten rekorden opp Norges gjeveste bakke.

Idrettsminister åpner for publikumsnekt under Tour de France

– Det er sjokkerende mange som bryr seg, sier Andreas Leknessund etter å ha smadret en nesten fire år gammel rekord.

Alle som bruker treningsappen Strava vet at det er svært gjevt hvis det står «KOM» (King of the mountain) ved endt økt. Det betyr ganske enkelt at du har den raskeste tiden registrert på et segment, eller distanse.

Tryvannbakken

Lengde: 5,58 kilometer. Høydemeter: Segmentet starter på 134 meter over havet, på toppen er det 506 meter over havet; en høydeforskjell på 372 meter. Stigning: 7 prosent i gjennomsnitt. Kategori: 2. Raskeste kvinne: Kristin Falck syklet på 17 minutter og 15 sekunder i august 2017.

7355 personer har prøvd seg på segmentet «Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)» i Oslo, og onsdag klatret Leknessund bakken på 12 minutter og 31 sekunder, og slo dermed Carl Fredrik Hagens rekord med 35 sekunder. Den nye bestenoteringen er omtalt i flere medier, og det har haglet med kommentarer og kudos på syklistens Strava-profil.

Prøvde seg forrige uke

– Det er den mest populære bakken i Norge, veldig mange har syklet opp der og prøvd å sykle fort. Spesielt på Østlandet, der man sammenligner seg med de beste gutta. Det er kanskje det segmentet som henger høyest, mener 20-åringen fra Tromsø.

Leknessund prøvde seg på rekorden torsdag i forrige uke. Da endte han 12 sekunder bak forrige rekordholder, Carl Fredrik Hagen.

– Jeg skjønte at det var mulig å slå ham. Jeg var bedre forberedt, både mentalt og fysisk. Jeg kjørte med litt bedre utstyr og la opp løpet litt bedre, forteller sykkeltalentet.

Som toppsyklist er ikke det å inneha en «KOM» det som betyr mest, men det er likevel en viss prestisje i å ha rekorden.

– I en tid uten andre konkurranser er det greit å kjenne litt på konkurranseinstinktet. Det er ganske høyt nivå på de andre som har prøvd seg opp bakken, sier 20-åringen.

Trodde ikke det var mulig

For alle supermosjonister som vil bryne seg mot de beste opp til Tryvann: Andreas Leknessund ble norgesmester på tempo i fjor. Carl Fredrik Hagen ble nummer åtte sammenlagt i 2019-utgaven av Vuelta à España.

Og selv om langt fra alle sykkelturer opp bakken er registrert på Strava, er det ifølge tidligere landslagstrener i sykkel, Stig Kristiansen, lite trolig at noen har vært raskere enn onsdag 8. april.

– 12,31 er fortere enn jeg forestilte meg var mulig. Jeg er mektig imponert, og det er noen voldsomme watt-tall han produserer, sier Kristiansen, som er sportsdirektør i Uno-X, laget til Leknessund.

– Andreas er uredd og utrolig spennende å følge.

Selv har Kristiansen en personlig rekord på 14,01.

– Det har vært en sagnomsust bakke i årtier, og det har vært rift om å være raskest opp, sier den tidligere landslagstreneren, og forteller at flere store norske sykkelnavn har satt rekorder opp bakken.

– Da Lars Petter Nordhaug tok den, var han ganske «kjekkas» etterpå. Geir Digerud tror jeg syklet opp på 13,36 tidlig på 80-tallet, noe som var svinfort på den tiden.

Vind fra sørvest

Andre norske byer har sine berømte klatresegmenter. I Bergen er Fanafjell kjent, i Sandnes stigningen til Gramstad, der Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff er de raskeste.

Leknessund har følgende tips til de som vil sette personlig rekord i segmentet «Tryvann fra Gressbanen»:

– For min del handlet det om å disponere riktig. Løypen er litt brattere i starten, så det lønner seg å trø på litt ekstra tidlig. Det hjelper også med riktige vindforhold, og så er det bare å gi full gass og håpe at det holder. Syra kommer ganske tidlig, men man må klare å holde kroppen i gang likevel og ikke kjøre seg stiv, sier tromsøværingen, som brukte konkurransesykkel og hadde følgebil.

Stig Kristiansen mener også at vindretningen er viktig:

– Sjekk værmeldingen. Det må være tosifret antall meter per sekund med vind fra sørvest. Den beste tiden er sent i august og september, når høststormene kommer.

Han er for øvrig ikke i tvil om at Carl Fredrik Hagen kommer til å prøve å ta rekorden tilbake.

– Det er ingen rivalisering med Hagen, men jeg håper at han får lyst til å ta den tilbake. Det er noen år siden han prøvde sist. Jeg synes det er gøy hvis vi kan få flere utfordringer på Strava, det er en fin tid å gjøre det på, sier Leknessund.

I en normal sesong er våren veldig travel for Andreas Leknessund og andre proffsyklister. Nå er sesongen satt på pause.

– Jeg hadde et håp om at NM skulle bli det neste løpet, men vi får bare ta det som det kommer og ikke tenke for mye på det.

NM skulle i utgangspunktet blitt arrangert i juni.