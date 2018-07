Roglic vant i Pyreneene - Geraint Thomas med grepet om sammenlagtseieren

SAS innrømmer å ha solgt for mange billetter i sommer

Marerittminutter ødela for Norge: EM-drømmen knust

Mørbanket Sagan stiller til start: – Øker sjansene for Kristoff og Boasson Hagen

Tre år siden Tour de France-lederens mareritt: – Når du mislykkes med den bløffen, er det et helvete

Vinden skaper hodebry for brannmannskapene i Aust-Agder

Saken oppdateres.

– Den siste etappen i Pyreneene har vært et fyrverkeri. Knapt vært et kjedelig sekund, oppsummerte TV 2-kommentator Christian Paasche rett før slovenske Primoz Roglic rullet over målstreken av den 19.etappen.

Den tidligere juniorverdensmesteren i hopp var først i mål på den 200 kilometerlange etappen med seks kategoriserte stigninger. 19 sekunder senere kom favorittgruppen i mål, med Tour-leder Geraint Thomas på andreplass. Sky-rytteren har derfor fremdeles et godt grep om den gule ledertrøya.

– Hva kan jeg si? Jeg hadde leggene og jeg er veldig fornøyd nå. Det var en perfekt dag, fastslår Roglic på et intervju på TV 2.

– En veldig tøff etappe å vinne. Han angrep flere ganger og gav seg ikke, selv om konkurrentene lå på hjul, sier TV 2-ekspert Thor Hushovd.

Romain Bardet ble nummer tre, før Chris Froome, Mikel Landa, Dan Martin og Rafal Majka kom like bak.

Tour de France fredag 19. etappe, 200,5 km (fjell) Lourdes – Laruns: 1) Primoz Roglic, Slovenia (LottoNL) 5.28.17, 2) Geraint Thomas, Storbritannia (Sky) 0.19 min. bak, 3) Romain Bardet, Frankrike (Ag2R) samme tid, 4) Daniel Martin, Irland (UAE) s.t., 5) Rafal Majka, Polen (Bora) s.t., 6) Tom Dumoulin, Nederland (Sunweb) s.t., 7) Mikel Landa, Spania (Movistar) s.t., 8) Chris Froome, Storbritannia (Sky) s.t., 9) Steven Kruijswijk, Nederland (LottoNL) 0.31, 10) Ilnur Zakarin, Russland (Katusha) s.t. Sammenlagt (gul trøye): 1) Thomas 79.49.31, 2) Dumoulin 2.05, 3) Roglic 2.24, 4) Froome 2.37, 5) Kruijswijk 4.37, 6) Landa 4.40, 7) Bardet 5.15, 8) Martin 6.39, 9) Nairo Quintana, Colombia (Movistar) 10.26, 10) Zakarin 11.49. Rittet avsluttes i Paris søndag. (©NTB)

Dermed dyttet Roglic Froome ned på fjerdeplass i sammendraget. Dramaet i Pyreneene er årets siste fjelletappe i Touren, dagen før tempoetappen som utgjør den 20. og nest siste etappen.

Tom Dumoulin, som lå som nummer to i sammendraget, hadde et par minutter å ta igjen på Thomas før etappen. Nederlenderen ble en av etappens store skuffelser og var svært misfornøyd med flere ting da han kom i mål.

– Jeg er selvfølgelig svært skuffet, sa han på et intervju på TV 2, etter å ha brukt det stygge, engelske F-ordet. Han mente nemlig Roglic fikk drahjelp av en TV-motorsykkel underveis i etappen. Dumoulin svarte ikke på om han ville legge inn en protest. Også Nairo Quintana forsvant og falt som en stein på sammendragslista.

Med norske øyne var det egentlig mest interessant om Alexander Kristoff kunne ta den grønne poengtrøya. Nordmannen er nummer to, langt bak suverene Peter Sagan.

Sagan slet voldsomt underveis, men med en tidslimit på 45 minutter og 11 sekunder, ser det i skrivende stund ut som om slovaken klarer fristen.

Vi oppdaterer saken!