Stortalent fikk alvorlige ansiktsskader etter dramatisk velt

Saken oppdateres.

Det ble dramatisk like før slutten på sykkelrittet Clasica Ciclista San Sebastian i går. Om lag 20 kilometer før rittet skulle avgjøres, havnet flere syklister i en voldsom velt.

En video viser at feltet kjørte rolig på en bred vei, da velten skjedde rett bak teten. 10–15 ryttere havnet i asfalten, og flere ble liggende i smerter. Aller verst gikk det ut over Skys stortalent Egan Bernal og Movistars Mikel Landa.

Videoen viser at den 21 år gamle colombianske Bernal ligger helt stille på ryggen med flere sykler over seg, mens helsepersonell og annet personell starter med behandlingen.

Kjørt til sykehuset

Mikel Landa lå på siden mens helsepersonell påførte han en nakkekrave før han ble lagt inn i ambulansen.

Mens syklistene gjorde opp om seieren ble Bernal og Landa kjørt til sykehus.

– Han er bevissthet og kan snakke. Han har vært igjennom en røntgenundersøkelse for å finne ut om han har fått andre skader. Han har brukket nesen og har ett brudd i overkjeven, het det i en pressemelding fra Sky-laget.

Han ble liggende på sykehus til observasjon og videre behandling til søndag.

21 år gamle Bernal la igjen mye svette i de franske fjellene for å forsvare Geraint Thomas ledertrøye i Tour de France, og får også en stor del av æren for at Chris Froome klarte pallplassen. Av mange sykkeleksperter blir han nevnt som en potensiell Tour de France-vinner på sikt.

Movistar melder at Landa har fått et brudd i ryggen, men at det er ventet at han er tilbake på sykkelsetet i løpet av 2–3 uker.

Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) havnet også i asfalten og fikk legehjelp.

Klatrekongen vant

Julian Alaphilippe kom sammen med nederlandske Bauke Mollema inn på oppløpet etter 229 kilometer på sykkelen. Den tidligere franske spurteren gjorde som han ville og vant med flere sykkellengder. Seieren var Quick-Step-lagets 52. i årets sesong.

Vegard Stake Laengen syklet for UAE-laget hvor irske Daniel Martin var kaptein, men ingen av dem nådde opp da avgjørelsen falt.