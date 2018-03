Syk Kristoff før Flandern rundt: – Jeg er ikke blant favorittene

Saken oppdateres.

ANTWERPEN: Alexander Kristoff smiler og virker å være i godt humør dagen før 266,5 kilometer skal tilbakelegges i Flandern rundt.

Men buffen rundt halsen indikerer at alt ikke er som det skal.

– Jeg har vært syk etter Gent-Wevelgem. Litt tett i nesen, det er en forkjølelse. Jeg kjørte med det på onsdag, det ble ikke verre da. Så det går an å kjøre med, sier Kristoff til Aftenbladet på lagets hotell i Antwerpen.

Søndag morgen stiller han til start i Flandern rundt med ambisjon om å være med helt inn. Men om han har helse til det, det er noe helt annet.

For det har vært stang ut for Kristoff i vårklassikerne til nå. Sesongens to seire kom i Emiratene i vinter. Noe av grunnen må nok tilskrives en småsyk Kristoff. Som ikke har gitt gode nok bein. Et nytt lag må også ta noe av skylden.

Uansett – Kristoff har ikke vært like skarp som han er på sitt beste.

– Jeg har to seire, men jeg er vant til å ha flere. De siste årene har jeg ikke vært så mye bedre i klassikerne enn jeg har vært i år. Får jeg et bra resultat i morgen er det vel på det jevne, sier 30-åringen og ler.

– Er en outsider

– Så dette betyr at du ikke vil plassere deg selv blant favorittene før morgendagens ritt?

– Jeg vil ikke karakterisere meg som en av de heteste favorittene, nei. Jeg er nok mer en outsider. Da jeg vant i Flandern i 2015 hadde jeg bedre prestasjoner da enn nå. Så jeg er litt bekymret for hvordan det har gått i de siste rittene. Beina har kjentes ganske gode ut på trening. Det skal ikke stå på formen, tror jeg. Det er småting. Så håper jeg at det ikke hemmer meg at jeg er forkjølet.

Laget, UAE Team Emirates, har ikke fått kjørt seg skikkelig inn. Hverken klassikerrytterne eller klatrerne har vist seg skikkelig fram.

– I kampen om gode posisjoner i feltet er det lettere hvis du har et stort lag. Vi har vært litt for dårlig som kollektiv sånn sett. Det gjelder for meg å sitte sammen med Sven Erik Bystrøm, som har sett bedre ut, og Marco Marcato, som har god erfaring fra slike ritt. Men han må bli litt bedre først. Vi må klare å være mer en enhet for å ha sjansen til å vinne, sier Kristoff.

Han mener hele laget har underprestert. Laget er ikke helt samkjørt. Det jobbes med å få utstyret enda mer optimalisert. Det gjelder både klær og sykler. Kristoff anslår at mer er på plass før sommerens Tour de France.

Motiveres av blodslitet

– Det å være outsider i stedet for en favoritt. Er det annerledes, og angriper du det på en annen måte?

– Egentlig ikke. Jeg føler jeg har vært en outsider de siste årene. Jeg må bare prøve å henge med den gruppen i front så lenge som mulig. Så får vi se om jeg har gode nok bein til å følge de beste. Det har jeg ikke hatt i klassikerne til nå. Vi får håpe det snur, sier Kristoff.

Som blir mer giret av de store rittene som Flandern rundt er.

– Det gir mer motivasjon. Du må ha det og må gidde å ta sjansene for å komme i posisjon.

I tillegg til over 260 kilometer på sykkelen, skal rytterne over 18 knekkere. Ikke de store fjellene, men kortere og ofte stupbratte bakker. Man kan bli sjøsyk av å se løypeprofilen.

Rytterne skal over Oude Kwaremont tre ganger. Denne stigningen er 102 meter høy, har en lengde på 2,2 kilometer og maksimal stigning er på ti prosent. Muur van Geraardsbergen er tilbake på menyen, (første gang i fjor etter fem års fravær) er kun på 475 meter, men maksimal stigning er på 20 prosent.

Paterberg skal kjøres to ganger, og er siste stigning før mål når rytterne passerer for annen gang. Den er på snaut halvannen kilometer lang og maksimal stigning er på 20,3 prosent.

Her ligger Kristoffs sjanse

Vi skal heller ikke glemme brutale Koppenberg som er 600 meter lang, men med en maks-stigning på 22 prosent. I alt skal rytterne over 18 slike stigninger.

– Går det an å glede seg til noe sånn?

– Ja. Jeg gleder meg litt. Men jeg gruer meg også. Lett blanding. Oude Kwaremont er den verste stigningen. Men også Koppenberg er tøff.

Favorittstempelet skyver Kristoff over på belgierne som kjører på hjemmebane.

– Ansvaret ligger på Quick-Step Floors (belgisk lag med fjorårsvinner Philippe Gilbert på start). De har mange ryttere. Men er likevel usikker på om de vinner. De har mange sterke, men kanskje ikke den sterkeste. I Flandern rundt er det mann mot mann til slutt og da hjelper det ikke å ha tre ryttere som aller er helt ferdige.

– Peter Sagan har ikke virket så sterk som vi er vant til, selv om han vant Gent-Wevelgem. Han pleier å være der oppe. Men vi får se. Jeg tror Greg Van Avermaet (fra Lokeren i Belgia – like ved startbyen Antwerpen) er sulten på å ta dette. Han har beina. Det er mange som kan være der. Og jo flere som er der, jo bedre er det for meg. Jeg håper det samler seg en gruppe mot slutten. Jeg tror ikke jeg prøver å gå etter noe brudd med mindre Quick-Step er der. Da vil det være i deres interesse å kjøre det inn, sier Kristoff.