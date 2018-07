Tour-debutanten tok danskenes første seier på ni år

Saken oppdateres.

Magnus Cort Nielsen ble vinneren av den 15. etappen i Tour de France. 25-åringen gikk i brudd med Bauke Mollema og Ion Izagirre noen kilometer før mål, men Tour-debutanten støtet fra like før mål og kom først over målstreken.

– Det er deilig. Det er jo verdens største sykkelløp, sier Nielsen til dansk TV 2 etter seieren.

Det var første gang en danske vant en Tour-etappe siden Nicki Sørensen i 2009.

– Det er for vilt. Vi smadret de fullstendig i dag, sa Nielsen til pressekorpset etter målgang.

Seieren ble også litt norsk. Nielsen er kjæreste med den norske syklisten Katrine Aalerud.

Majka i teten

Etter rundt en times kjøring gikk 29 i brudd, og like før stigningen mot toppen av Pic de Nore kjørte polske Rafal Majka ifra bruddet. Mens polakken alene syklet oppover mot toppen av fjellet, sprakk bruddet bak ham opp, og åtte ryttere lå igjen og jaget et og et halvt minutt bak Majka.

På vei nedover fra Pic de Nore ble avstanden til Majka mindre og mindre, og 16 kilometer igjen til mål ble Majka hentet inn av blant annet Magnus Cort Nielsen.

Nielsen støtet ifra

I underkant av fem kilometer til mål hadde Nielsen, Mollema og Izagirre fått en luke ned til de andre i bruddet. Med rett over én kilometer igjen hadde de tre 30 sekunders forsprang til de andre bruddet.

Izagirre støtet, men Nilesen fulgte på. Så roet det seg, før Nielsen satte inn de siste kreftene rundt 250 meter før mål, og syklet kontrollert over målstreken i Carcassonne.

Izagirre tok 2.–plassen, mens Mollema fulgte like bak og tok 3.–plassen.

Dermed fikk danskene sin første etappeseier siden 2009, og det av en 20 år gammel Tour-debutant.

Ingen endringer for favorittene

Hovedfeltet kom et godt stykke bak vinner Nielsen, og ingen av sammenlagtfavorittene angrep den gule trøyen. Dermed ble det ingen endringer i sammendraget for sammenlagtfavorittene. Geraint Thomas leder fremdeles Tour de France.

De norske rytterne kom inn 23 minutter og 36 sekunder bak Nielsen.

Rafal Majka ble kåret til etappens mest offensive rytter.

Peter Sagan har et solid jerngrep om den grønne poengtrøya. Kun usannsynlige teorier og et Sagan-rittbrudd kan hindre at slovaken vinner trøya. Kristoff er nærmeste konkurrent med over 250 poeng bak.

Julian Alaphilippe har fremdeles klatretrøya, mens Pierre Latour leder kampen om ungdomstrøya.

Søndagens etappe var kupert og 181,5 kilometer lang. Den gikk fra Millau til Carcassonne. Mandag er det hviledag. Rittet avsluttes i Paris 29. juli.