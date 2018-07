Treneren hyller dette Kristoff-trekket: – Helt genialt

Tour de France-lederen insisterer på at trolig seier kommer etter hardt arbeid

Søndag vant Alexander Kristoff (31) på selveste Champs-Élysées.

Trener og stefar Stein Ørn så kraftspurten på TV hjemme i Stavanger. Han var henrykt over at Kristoff tok sin første etappeseier siden 2014. Men først og fremst var han henrykt over måten det skjedde på.

– Den sterkeste vant. Alle ble tvunget ut i spurtsituasjon samtidig. Før har konkurrentene klart å komme fra hjulet til Alexander og brukt ham som opptrekker, forklarer Ørn.

Hyller «helt genialt» trekk

Ørn trekker frem et trekk Kristoff gjorde med 200 meter igjen. Da fikk Kristoff to valg: Enten kunne han passere John Degenkolb på høyresiden, eller på venstresiden. Kristoff valgte det siste.

Det gjorde at Arnaud Démare, som satt på hjulet til Kristoff, måtte ut på høyresiden av Degenkolb. Dermed mistet Démare hjulet til Kristoff. Til slutt vant Kristoff foran Degenkolb og Démare.

– Det var et helt genialt trekk. Hadde ikke Alexander gjort det, ville det vært mye vanskeligere å vinne spurten, forteller Ørn.

Kristoffs stefar er utdannet lege. Han har vært en svært viktig støttespiller for søndagens seierherre. Han pleier alltid å analysere Kristoffs spurter svært detaljert.

– Ble det trekket avgjørende i dag?

– Alle valgene han tok i dag var avgjørende for å vinne. Men den manøveren viser hvor flink Alexander er til å lese feltet. At han tar de riktige valgene, viser hvor høyt nivå han har.

Arvesen: – Sinnssykt sterk

På Kristoffs jubeldag manglet spurtstjerner som Mark Cavendish, Fernando Gaviria, André Greipel, Marcel Kittel og Dylan Groenewegen. Alle hadde brutt tidligere i Tour de France.

I tillegg er Peter Sagan, som ble nummer syv, fortsatt skadet etter en kræsj tidligere denne uken.

Det er ikke tilfeldig at nettopp Kristoff har klart å fullføre rittet, poengterer tidligere Tour de France-rytter Kurt Asle Arvesen.

– Han er en sinnssykt sterk rytter – og kanskje én av de best trente spurterne. Han er den med best utholdenhet. Derfor klarer han å vinne klassikere som Flandern Rundt og Milano-San Remo. Det er ikke overraskende at han klarer å fullføre Tour de France og vinne på Champs-Élysées, sier Arvesen, som selv tok en Tour de France-etappeseier i 2008.

Andre nordmann

Kristoff er den andre nordmannen som vinner på Champs-Élysées. Thor Hushovd gjorde det samme i 2006.

– Bortsett fra monumentene (de største klassikerne, journ.anm.), er det ingen etapper som er større å vinne. Overhodet ingen. For spurterne er dette en ikonisk etappe. Alle sykkelinteresserte ser på denne etappen. Det er millioner langs løypene, sier stefar og trener Stein Ørn engasjert.

Etter triumfen kom Kristoff med et stikk til kritikerne. Han uttalte at det blir «deilig å slippe maset» om at siste Tour de France-seier kom for fire år siden.

Kurt Asle Arvesen understreker at søndagens seier betyr utrolig mye for Kristoffs karriere.

– For mange som ikke følger så godt med, er det Tour de France som gjelder. Folk tenker kanskje at det er fire år siden Kristoff vant et sykkelritt, men han har vunnet mange sykkelritt i mellomtiden: Det legger ikke folk merke til. Sånn sett betyr dette mye. Det er dette rittet som får mest oppmerksomhet, sier Arvesen, før han legger til:

– Skal man sammenligne en Champs-Élysées-seier med noe, må man opp på OL- og VM-nivå.